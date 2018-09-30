۱۰۴ روحانی در مناطق محروم استان سمنان استقرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین روحانی نژاد ظهر یکشنبه در نشست معاونان و روسای ادارات و نهادهای تابعه تبلیغات اسلامی استان سمنان در میامی، نقش روحانیان مستقر در روستاها را بیبدیل دانست و بیان کرد: تعظیم شعائر دین و عملکرد فرهنگی این قشر بهعنوان نمایندگان ادارات تبلیغات اسلامی ستودنی و ویژه است چراکه تحقیقات نشان میدهد حضور روحانی در روستاها باعث کاهش بروز آسیبهای اجتماعی میشود.
وی بابیان اینکه ظرفیت تبلیغی و حضور روحانیان در روستاهای استان سمنان بسیار بالاست اما نیاز به حضور روحانی در بسیاری مناطق بهشدت احساس میشود، افزود: نقش پراهمیت روحانیان در رصد وضعیت فرهنگی مناطق فعالیتشان بهسزا است چراکه این قشر، مورد اعتماد مردم در بیشتر زمینهها هستند و هر چه بیشتر در کنار مردم قرار بگیرند، این اعتماد افزون خواهد شد.
ضرورت سرکشی از روستاها
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان همدلی، همزبانی، همت بلند و عزم مضاعف در کاهش مشکلات و معضلات اقتصادی مردم را از ویژگیهای بارز روحانیان مستقر دانست و تصریح کرد: استمرار در حضور روحانیون در مناطق محروم، سرکشیهای مداوم مسئولان و آگاهی از وضعیت کلی حاکم بر روستا و وضعیت استقرار روحانی را میطلبد.
روحانی نژاد بُعد مسافت در استان سمنان را یکی از معضلات سرکشی مداوم مسئولان از روستاها دانست و گفت: این امر باعث شده تا رسالت سرکشی از این مناطق بر عهده روسای ادارات تابعه تبلیغات اسلامی در هر شهرستان باشد تا پیگیر مطالبات مردم بهخصوص در روستاهای مناطق محروم باشند.
وی استقرار ۱۰۴ روحانی در استانهای محروم را ظرفیتی مناسب برای کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و افزود: روحانیان نیز باید با شناخت فضای تبلیغی و همچنین جامعه هدف خود، برنامههای عملیاتی تبلیغ حکیمانه دین مبین اسلام را به خصوص در مناسبتها ارائه دهند، روحانیان نیز همچنان می بایست از ظرفیت نوجوانان و جوانان روستاها در امر برگزاری مراسم و مناسبتها بهره گیرند.
