به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲، «رد پای نینی نو» به نویسندگی و کارگردانی زیبا برجی فلاح ساعت ۱۶:۳۰، «زمین مهربانی» به نویسندگی و کارگردانی هومن حسیننژاد ساعت ۱۸ و «رینالد روباهه» به کارگردانی احمد تیموری ساعت ۱۹:۳۰ هر روز به غیر از شنبهها در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای ابن سینا روی صحنه میرود.
علاقهمندان میتوانند برای تماشای این نمایشها به فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک قدس خیابان ایران زمین مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۳۶۶۳۶۶ تماس حاصل فرمایند.
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