پیام اس ۳۰۰ روسیه به اسرائیل/ نابودی هژمونی آمریکا و نظام تک قطبی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: هواپیمای نظامی «ایلوشین-۲۰» ارتش روسیه شامگاه ۲۶ شهریور با شلیک موشک از سامانه روسی اس ۲۰۰ که در اختیار پدافند سوریه است، در غرب سوریه ساقط شد و تمام ۱۵ خدمه پروازی آن کشته شدند.

روسها پس از آن انگشت را به سوی تل آویو نشانه رفتند و پس از آن بود که مقامات رژیم صهیونیستی تقلا کردند اوضاع را به هر شکلی که شده سر و سامان دهند. صهیونیستها با هر هدفی که دست به این کار زدند نمی دانستند که این اقدام چه تبعات سنگینی برای تل آویو به دنبال دارد. پس از این حادثه بود که روسها از عزم خود برای دادن سامانه اس ۳۰۰ به دمشق خبر دادند.

در همین رابطه خبرنگار مهر با «محمد ماهر موقع» نماینده پارلمان سوریه گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می گذرد.

*متعاقب اسقاط هواپیمای روسیه در سوریه که با شیطنت رژیم صهیونیستی صورت گرفت روسیه اعلام کرد که سامانه اس ۳۰۰ را به سوریه تحویل می دهد. دلایل این امر از سوی روسیه چیست؟

اعلام تحویل اس ۳۰۰ به سوریه توسط روسیه پس از عربده کشی های اسرائیل صورت گرفت که طی آن یک هواپیمای روس با ۱۵ نظامی سرنگون شد. در واقع مجهز کردن سوریه به اس ۳۰۰ واکنش مسکو به عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به شروطی است که پیشتر بر سر آنها توافق شده بود، شروطی که به موجب آن از وقوع برخورد هوایی در منطقه جلوگیری می کرد.

از سوی دیگر باید گفت که پس از حادثه سرنگونی هواپیمای روسیه، حضور نظامی روسیه به صورت زمینی و هوایی در سوریه نیازمند یک پشتیبانی هوایی جدی است. در ادامه باید بگویم که تحویل اس ۳۰۰ روسیه به سوریه یک پیام قوی به اسرائیل و هم پیمانان این رژیم است مبنی بر اینکه در برابر نقض توافقات روزافزون رژیم صهیونیستی و تجاوزات آن در سوریه که هدف آنها مانع تراشی بر سر راه مبارزه با گروه های تروریستی در کشور است، سکوت نخواهد شد.

*اسراییل اعلام کرده که این اقدام روسیه خطرناک است و تنش در منطقه را زیاد می کند. واکنش احتمالی اسراییل و آمریکا در صورت عملیاتی شدن این موضوع چیست؟

بدون شک طرف اسرائیلی انتظار نداشت که با این سطح از واکنش مواجه شود و من بر این باور هستم که تل آویو قادر به واکنش نخواهد بود. البته رژیم اسرائیل تلاش خواهد کرد تا با تمامی ابزار و توان خود رضایت روس ها را به دست بیاورد و مانع از اجرای تصمیم روسیه برای تحویل اس ۳۰۰ به سوریه شود، تصمیمی که به یک امر واقع تبدیل شده است و امکان صرفنظر و بازگشت از آن وجود ندارد.

شکی نیست که تحویل اس ۳۰۰ به نیروهای سوری به همراه تجهیزات الکترونیک و نیز وجود اس ۲۰۰ در این کشور که پیش از این صورت گرفته بود، یک منطقه دفاعی غیر قابل نفوذ هوایی ایجاد خواهد کرد و سهم زیادی در افزایش قوای نیروی هوایی سوریه و مقابله با تجاوزات اسرائیل و حملات موشکی و جنگنده های این رژیم به اراضی سوریه خواهد داشت. این همان چیزی است که اسرائیل و آمریکا هم پیمان آن از آن واهمه دارند و در واقع نگران هستند که توطئه های صهیونیستی- آمریکایی در منطقه که مبتنی بر حمایت از گروههای تروریستی و بقایای آن در سوریه است با شکست مواجه شود. رژیم صهیونیستی و آمریکا در حال حاضر سعی دارند ارتش سوریه و هم پیمانان آن در نابودی گروه های تروریستی و اخراج کامل آنها از سوریه و احیای حاکمیت سوریه بر تمامی اراضی خود ناکام بمانند و لذا تجهیز ارتش سوریه به تجهیزاتی همچون اس ۳۰۰ چنین اهدافی را برای تل آویو و واشنگتن محقق نخواهد کرد.

من معتقدم که آمریکا و اسرائیل قادر به واکنش به اقدام روسیه درخصوص تحویل اس ۳۰۰ به سوریه نیستند به ویژه پس از اینکه هدف این جنگ جهانی علیه سوریه یعنی تضعیف مقاومت ملت ها در برابر هژمونی صهیونیستی- آمریکایی در جهان و تداوم نظام تک قطبی به حاکمیت آمریکا آشکار شد. آمریکا در حال حاضر و در شرایطی تلاش می کند به حاکمیت خود در جهان ادامه دهد که گروه هایی ظهور کرده اند که برای احیای موازنه بین المللی در جهان در راستای ممانعت از وقوع جنگ و برقراری صلح در آن تلاش می کنند.

*آیا تحویل سامانه اس ۳۰۰ به سوریه تغییری در موازنه قوای منطقه ایجاد خواهد کرد؟

بله پس از تحویل اس ۳۰۰ به نیروهای سوریه، موازنه قوا در منطقه تغییر خواهد کرد و این دقیقا اسرائیل و هم پیمان آن یعنی آمریکا را به شدت نگران کرده است به ویژه اینکه این موضوع باعث تقویت و توانمندی هر چه بیشتر ارتش سوریه و هم پیمانان آن در روند مبارزه با گروه های مختلف تروریستی و مرتبط با اسرائیل و تحت حمایت مطلق آمریکا می شود.

مخلص کلام اینکه رویدادهای روزهای اخیر و آشفتگی، سراسیمگی و ناامیدی اسرائیل و حامیان آنها از موضوع اس ۳۰۰ بیانگر عمق دخالت و دست داشتن اسرائیل و آمریکا در جنگ جهانی است که طی ۸ سال گذشته علیه سوریه رخ داده است و همچنین بیانگر عظمت موفقیت ها و دستاوردهای میدانی سوریه است که توانست توطئه تجزیه منطقه و گسترش جنگ در آن و فتنه افکنی میان ملت های منطقه را با شکست مواجه کند.