به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان ۳۵۷ نفره کشورمان با شعار «با توکل و تلاش ما می توانیم»، ۱۴ مهر ماه در افتتاحیه این رقابت ها به پرچمداری ساره جوانمردی، ملی پوش تیم تیراندازی، شرکت می کنند.

کاروان ایران با ۲۰۸ ملی پوش دارای معلولیت در ۱۳ رشته بسکتبال با ویلچر، والیبال نشسته، بوچیا، وزنه برداری، دوومیدانی، تیراندازی، تیروکمان، تنیس روی میز، دوچرخه سواری، شنا، جودو، شطرنج و گلبال به رقابت می پردازند.

فاطمه جهانی، ملی پوش والیبال نشسته با ۱۵ سال سن، جوان ترین و اسداله عظیمی ملی پوش دوومیدانی با ۵۷ سال، مسن ترین اعضای کاروان ایران در این رقابت ها هستند.

در این دوره از بازی های پاراآسیایی، شاهد رشد ۳۵ درصدی بانوان نسبت به دوره‌های قبل هستیم، ۷۲ ورزشکار زن در ۹ رشته ورزشی اعزام می‌شوند، در حالی که در ۲۰۱۴ اینچئون تعداد بانوان اعزامی ۵۶ و در ۲۰۱۰ گوانجو ۳۴ بود.

اختتامیه رقابت های پاراآسیایی ۲۱ مهر ماه برگزار می شود و پرچم کشورمان در این مراسم را دیگر بانوی ملی پوش تیم تیراندازی، سمیرا ارم حمل می کند.

کاروان ایران بیست و سوم مهر ماه به میهن باز خواهد گشت.

ایران در دوره قبل بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۴ اینچئون، با ۲۰۰ ورزشکار و رقابت در ۱۶ رشته ورزشی موفق به کسب ۱۲۰ مدال (۳۷ طلا، ۵۲ نقره و ۳۱ برنز) شد و در جایگاه چهارم این رقابت ها ایستاد.