برنامه های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به مناسبت دهه فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد رضا مهراندیش مدیر کل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه در تهران و سراسر کشور، بیش از 300 برنامه‌ هفتگی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برگزار می ‌شود، اظهار داشت که برگزاری یادوارده ‌ها و سوگواری ‌های فرهنگی، همایش‌ها، نمایشگاه‌های متعدد هنری، مسابقات ورزشی، افتتاح موزه‌های تازه تاسیس و مجتمع ‌های تفریحی و گردشگری، اجرای مراسم تعزیه و نمایشهای آیینی متعدد ویژه‌ دهه فجر از جمله برنامه ‌های تدارک دیده شده به مناسبت این ایام است که در تمام آنها تاثیر و جلوه‌های فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی بر انقلاب اسلامی ‌ایران لحاظ شده است.

وی افزود: در بخش برنامه‌های پژوهشی و علمی ‌شاخص ‌ترین برنامه همایش نقش سازمان‌های غیر دولتی در حفظ میراث فرهنگی ایران اسلامی ‌است.

به گفته‌ مهر اندیش، معاونت گردشگری سازمان با مشارکت 120 دفتر خدمات گردشگری برنامه‌های سفر ارزان قیمت را اجرا می‌ کند.

وی افزود: مسابقات اتومبیل رانی، گردشگری ونشاط در هفت استان، جشن تجلیل از خادمان گردشگری ورزشی در عرصه‌ی رسانه و ورزش، مسابقات دوچرخه سواری در لاهیجان، مسابقات شترسواری در زابل از دیگر برنامه‌ های معاونت گردشگری به مناسبت دهه‌ فجر است.

مهر اندیش همچنین از راه اندازی سایت جامع گردشگری ایران به آدرس www.tourismiran.ir در 22 بهمن توسط معاونت تبلیغات شرکت توسعه گردشگری خبر داد.

مدیر کل روابط عمومی‌سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اظهار داشت: در بخش برنامه‌های پژوهشی و علمی‌شاخص ترین موارد شامل کنگره‌ بین‌المللی تعزیه در استان فارس، همایش نقش سازمان‌های غیر دولتی در حفظ میراث فرهنگی، و معنوی انقلاب، همایش و اجرای تعزیه از سوی پژوهشکده‌ی مردم شناسی درتهران، همایش تاثیر اسلام برهنرهای سنتی و صنایع دستی در کرمانشاه و همایش گردشگری در سمنان است.

مهر اندیش از ویژه برنامه عاشورا، میراث معنوی جهان اسلام، به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص سازمان یاد کرد و گفت: این برنامه شامل بازسازی نمادین کاروان شهدا و اسرای کربلا، شروه خوانی،‌ اجرای مراسم سنج و دمام نوازی و نمایش تعزیه در خیابان‌ها و میادین اصلی تهران است.

به گفته‌ وی در روز 22 بهمن در یک غرفه ویژه در خیابان آزادی رو به روی ساختمان مرکزی سازمان اجرای نقالی خواهیم داشت، در این روز همچنین در یک غرفه ویژه 30 نفر سقا، از 30 استان کشور با لباس محلی 30 مشک و کوزه به دست بین راهپیمایان هزاران کاسه آب خوری طلایی رنگ به یاد تشنگان صحرای کربلا هدیه می ‌کنند.

وی گفت: به مناسبت تقارن ایام محرم و دهه‌ی فجر شش اثر تجسمی ‌بزرگ با محتوای انقلاب اسلامی ‌و عاشورا در خیابان آزادی و دو اثر حجمی ‌نمادین در ساختمان اصلی سازمان به نمایش در می ‌آید.

همچنین نمایشگاه عکس و نمایشگاه محصولات فرهنگی در 10 روز ایام فجر در سازمان برپا می‌ شود.

وی در خصوص سایر برنامه‌های نمایشگاهی سازمان اظهار داشت: نمایشگاه کارکردهای هنرهای سنتی وصنایع دستی در حوزه‌ دین در چندین استان، عکس عاشورا در فرهنگ اقوام ایرانی، تولیدات و آثار صنایع دستی، عکس‌های مزار امامزاده‌ها و تعزیه، نگاره‌های چوبی، با موضوع سیره حضرت رسول اکرم (ص)، پوستر و عکس، روز شمار انقلاب، فرهنگ عشایری و مردم شناسی از جمله برنامه‌های نمایشگاهی است که متناسب با ویژگی‌های هر استان برگزار می‌شود.

در این زمینه همچنین نمایش آثار نقاشی و طراحی ا ستاد علی کبر خان یاسمی ‌از شاگردان برجسته‌ کمال الملک را در کاخ موزه گلستان برپا می شود.

مهراندیش با بیان این که در ایام دهه فجر قابل توجهی از طرح‌های سازمان افتتاح و راه اندازی می‌شود، افزود: راه اندازی پورتال جامع سازمان با نشانی www.ichto.irافتتاح موزه‌های مردم شناسی دزفول، قوچان، گناباد، تربت حیدریه و خانه‌ی گردشگری مشهد، افتتح موزه‌ی بیت مقام معظم رهبری، در ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان، افتتاح چندین هتل در مناطق مختلف، افتتاح دفاتر اطلاع رسانی گردشگری ایران در چندین کشور و همچنین افتتاح شماری از مجتمع‌های تفریحی و توریستی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‌صورت می ‌گیرد.

وی افزود: مراسم ویژه سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌ی گردشگری و تسهیلات روادید با حضور پنج سفیر از پنج قاره جهان در تهران، برگزاری سوگواری آیین‌های عاشورایی در اردبیل، برگزاری جشنواره‌ وبلاگ نویسی و عکس اینترنتی با عنوان سرزمین هزار نقش، مستند سازی مراسم عزاداری در زنجان، مراسم نخل برداری به عنوان نماد تشییع پیکر سید الشهدا (ع) در یزد، از دیگر برنامه‌های شاخص سازمان در ایام محرم و دهه‌ فجر انقلاب اسلامی‌است.

مهر اندیش در پایان از شهروندان تهران و هموطنان سراسر کشور دعوت کرد با حضور در برنامه‌های فرهنگی، هنری و مذهبی تدارک دیده شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ضمن بهره مندی از این برنامه‌ها، بر شکوه ایام دهه‌ فجر که با شور حسنی ایام محرم متقارن شده است بیافزایند.