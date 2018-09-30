به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی سالن اجتماعات کمیته امداد سمنان بابیان اینکه کمکهای مردمی به کمیته امداد استان طی ششماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل رشد دو برابری داشته است، ابراز داشت: خوشبختانه مردم استان همواره اثبات کردند که در کمک به همنوع از هیچ خدمتی دریغ ندارند و در این راستا یاور کمیته امداد هستند.
وی بابیان اینکه مردم در ششماهه نخست سال جاری ۷۹ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال زکات پرداخت کردند، افزود: با توجه به اینکه پیشبینی جمعآوری زکات رقمی معادل ۹۲ میلیارد ریال بود این آمار نشان میدهد که ۸۷ درصد تعهد این نهاد محقق شده است.
ایجاد ۳۴۲ فرصت شغلی
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه درآمد صدقات این نهاد طی ششماهه نخست امسال ۲۱ میلیارد ریال گزارششده است، ابراز داشت: کمیته امداد جمعآوری صدقات ۴۸ میلیارد ریال را تا پایان سال جاری متعهد شده است که خوشبختانه ازجمله استانهای پیشرو در پرداختهای الکترونیک صدقات در کشور هستیم.
رضوی بابیان اینکه طی ششماهه نخست امسال ۳۴۲ فرصت شغلی در کمیته امداد ایجادشده است، تصریح کرد: این نهاد در نیمسال نخست امسال ۶۳ میلیارد ریال را برای اشتغالزایی اختصاص داده بود ۲۹که میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال از منابع قرضالحسنه امداد ولایت و بالغبر ۳۴ میلیارد ریال دیگر از منابع بانکی برای این منظور جذبشده است.
وی افزود: کمیته امداد سمنان برای ایجاد اشتغال ۱۵ طرح در بخش کشاورزی، ۱۹۷ طرح در بخش خدمات، ۳۲ طرح حوزه صنایعدستی، ۹۲ طرح دامپروری، دو طرح شیلات و چهار طرح صنعت و معدن را اجرا کرده است که نظارت بر آنها در دستور کار قرار دارد.
خرید ۳۱ واحد مسکن برای مددجویان
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه ۲۱ هزار و ۲۱۰ نفر در استان تحت پوشش این نهاد قرار دارند، ابراز داشت: از این تعداد ۵۵درصد را زنان سرپرست خانوار شامل میشود که برنامهریزی برای توانمندسازی آنها در دست پیگیری است.
رضوی بابیان اینکه ۱۶۶ واحد مسکن در مدت ششماهه مقاومسازی و بهسازی شده است، تصریح کرد: یکی از سرفصلهای تعیینشده برای کمیته امداد تأمین مسکن برای اقشار آسیبپذیر به شمار میرود که در این راستا ۳۱ واحد برای مددجویان نیازمند سرپناه خریداریشده است.
وی از افزایش مراکز نیکوکاری به تعداد ۵۰ واحد در استان سمنان خبر داد و افزود: این در حالی است که سال گذشته تنها ۳۰ مرکز نیکوکاری در استان وجود داشت و این نشان میدهد خیران در موضوعات مختلف درمان، مسکن، کمکهزینه تحصیل و غیره ورود بسیار خوبی رادارند.
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