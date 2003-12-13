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۲۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۵۰

ايران و افريقاي جنوبي تجارب خود را در مبارزه با مواد مخدر مبادله مي كنند

رئيس بخش امور بين الملل پليس ملي افريقاي جنوبي و جانشين دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر ايران امروز طي ديداري بر لزوم مبادله تجارب دو كشور در مبارزه با مواد مخدر تاكيد كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر سرهنگ محمد ناصر رئيس امور بين الملل پليس ملي افريقاي جنوبي در اين ديدار گفت : مسائل مبارزه با مواد مخدر ايران و افريقاي جنوبي به يكديگر شبيه است و همكاري دو كشور  مي تواند سودمند باشد.

وي افزود : ما تجارب خوبي در زمينه سگهاي مواد ياب داريم و آماده ايم تجارب خود را در اين زمينه به پليس ايران منتقل كنيم .

 مجتبي جبل عاملي جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران در اين ديدار گفت : ايران نيز تجارب ارزشمندي در مبارزه با قاچاق  و ترانزيت مواد مخدر دارد كه آماده است  اين تجارب را در اختيار كشور افريقاي جنوبي قرار دهد . 

کد مطلب 44166

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