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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۲۳

یک سناتور جمهوریخواه :

بوش تنها تصمیم گیرنده درباره جنگ نیست

بوش تنها تصمیم گیرنده درباره جنگ نیست

یکی از جمهوریخواهان مجلس سنای آمریکا شب گذشته گفت که جرج بوش در مسائل مربوط به جنگ تنها تصمیم گیرنده نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا پیش از این در واکنش به مخالفت دموکراتها با استراتژی وی درباره عراق گفته بود:"من تصمیم گیرنده هستم."

" آرلن اسپکتر" گفت :"همه ما به دنبال طرحی هستیم که کارساز خواهد بود؛ طرح کنونی و اعزام 21 هزار و 500 نظامی دیگر کارساز نیست."

وی با بیان اینکه کاخ سفید باید نقش کنگره را در شکل دادن سیاست خود بپذیرد، افزود:"من به شکل محترمانه ای به رئیس جمهور می گویم که وی تنها تصمیم گیرنده نیست؛ تصمیم گیرنده یک مسئولیت مشترک و تقسیم شده است."

البته بوش هم روز جمعه با سناتورهای جمهوریخواه دیدار خواهد کرد و این در حالی است که کاخ سفید به تلاش خود برای کاهش مخالفتها ادامه می دهد.

" جان مک کین" که از دیرباز از طرفداران سیاست جنگ بوش بوده، نیز گفت:" در این جنگ مدیریت درستی انجام نشده و هیچ کس تردیدی ندارد که اشتباهاتی درعراق صورت گرفته است.

از سوی دیگر،" باربارا اوباما" یکی از برجسته ترین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا لایحه ای را پیشنهاد داده که در آن ضرب الاجلی را برای عقب نشینی نظمیان آمریکایی از عراق تعیین کرده است.

 

کد مطلب 441667

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