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۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۴

رئیس اداره بهزیستی شهرستان پیشوا :

طرح پیشگیری تنبلی چشم در پیشوا اجرا می شود

طرح پیشگیری تنبلی چشم در پیشوا اجرا می شود

پیشوا – رئیس اداره بهزیستی شهرستان پیشوا گفت: تنبلی چشم درکودکان با تشخیص به موقع قابل درمان است و در قالب طرح آمبلیوپی، کودکان پیشوا معاینه چشم می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نجمه اسماعیلی ظهر شنبه با اعلام خبر معاینه چشم کودکان پیشوا اظهار داشت: تنبلی چشم در کودکان باتشخیص به موقع قابل درمان است، درحالی که اگر به موقع تشخیص داده نشده ودرمان نشود فرد را ازیک یا هردو چشم بسیار کم بینا و یا نابینا خواهد کرد.

وی افزود: برنامه کشوری پیشگیری ازتنبلی چشم ویژه کودکان٣تا٦سال توسط ایچارت ودستگاه در شهرستان پیشوا توسط بهزیستی در حال اجرا است.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: باهمکاری موسسه مددکاری ترنم یاری که وظیفه تبلیغات در سطح شهر وروستا، آموزش مربیان، جمع آوری آمار و معاینه فرزندان در پایگاه ها را به عهده دارد این امر انجام می شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان پیشوا در ادامه گفت: تنبلی چشم در اکثر موارد هیچ علامتی ندارد و از طرف کودک  مشاهده نمی شود و فقط با معاینه قابل تشخیص است که اگر در زمان مشخص، معلوم شود قابلیت درمان دارد.

گفتنی است این طرح در پایگاه های دایم و غیر دایم ازجمله مهدهای کودک ،مدارس وپایگاه های بسیج سطح شهرستان پیشوا همراه با سراسر کشور درحال اجرا است.

کد مطلب 4416694

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