ساخت بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد پیشرفت ۵۰درصدی داشته است

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا دارابی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه کلینیک تخصصی بیمارستان شهید هاشمینژاد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به موقعیت مشهد و زائر پذیری این شهر ومطابق تدابیر اندیشیده شده خوشبختانه تا پایان سال جاری مشکل خاصی در بخش دارو و درمان نخواهیم داشت.

وی افزود: با وجود تغییرات نرخ ارز و تحریم ها تا پایان سال در خراسان رضوی مشکل دارو و ملزومات پزشکی نداریم و مردم نگرانی از بابت تامین دارو نداشته باشند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد:به منظور ارائه خدمات درمانی مناسب به مردم و با تدبیر دولت یازدهم تصمیم گرفته شد،بیمارستانی که در شأن مردم منطقه طلاب است به نام شهید هاشمی نژاد در این منطقه ساخته شود.

دارابی اظهارکرد:بیمارستان شهید هاشمی نژاد تاکنون پیشرفت ٥٠درصدی داشته است و امیدواریم با حمایت استاندار این بیمارستان تا اوایل سال ٩٨در اختیار شهروندان و زائران بارگاه منور رضوی قرار گیرد. این بیمارستان در قالب ٣٢٠تخت در خدمت مراجعه کنندگان قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است کلینیک شهید هاشمی نژاد با حضور جمعی از مسئولان استانی و دانشگاه همزمان با سی و هفتمین سالروز شهادت شهید هاشمی نژاد با زیر بنای ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع و در ۵ طبقه با هزینه ای بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این پروژه ساکنان مناطق شمال شرق مشهد از خدمات تخصصی و فوق تخصصی سرپایی بهره مند شدند.