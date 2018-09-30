  1. استانها
  2. همدان
۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۸

فرمانده انتظامی نهاوند عنوان کرد:

اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و دستگیری ۱۰ متهم در نهاوند

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از دستگیری ۱۰ متهم در نتیجه اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ شااحمد ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح پاکسازی نقاط آلوده  در راستای افزایش احساس امنیت در بین شهروندان توسط یگان های انتظامی شهرستان نهاوند اجرا شد.

وی افزود: ماموران در این طرح با کنترل محورهای مواصلاتی یک دستگاه خودرو با ۴ نفر سرنشین که اقدام به سنگ پرانی به سمت خودوهای عبوری در محورهای مواصلاتی می‌کردند را در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه در این طرح ۶ نفر از معتادان متجاهر نیز جمع آوری شدند، گفت: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

