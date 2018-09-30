به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «مواچیله در هیچ جا» به کارگردانی محمد نیما مظاهری، اجراهای خود را از تاریخ ۱ مهرماه در پردیس تئاتر شهرزاد آغاز کرده است. طبق برنامه ریزی های انجام شده، این گروه نمایشی تصمیم گرفته است که از تاریخ یکشنبه ۸ مهر تا تاریخ چهارشنبه ۱۱ مهرماه با توجه به شرایط اقتصادی موجود بلیت‌های تخفیف دار ۳۰ درصدی برای دانشجویان در نظر بگیرد.

دانشجویان تمامی رشته ها در تاریخ یاد شده با ارایه کارت دانشجویی می‌توانند به صورت حضوری بلیت های تخفیف دار این نمایش را از گیشه پردیس تئاتر شهرزاد خریداری کنند.

۵۰ درصد از فروش کل این نمایش هزینه درمان کودکان سرطانی خواهد شد و به خیریه «کودکان فرشته» تعلق می‌گیرد. «مواچیله در هیچ جا» نخستین تجربه کارگردانی محمد نیما مظاهری در حوزه تئاتر است و او از دانش آموخته های حوزه تئاتر بوده و از شاگردان محمد مساوات و هومین سیدی محسوب می شود.

این اثر هنری ادای دینی به حسین پناهی شاعر معاصر است و به معضلات و مشکلات اجتماعی می‌پردازد و در نهایت سرگشتگی انسان معاصر را در قالب یک اثر نمایشی به تصویر می‌کشد.



مهسا اصغری، کاوه دوستی، حمید رشید، شایسته سجادی، شیما صفری، مرصاد فیضی، فوژان فروتن، معین کرمی، نوید نصرتی، محمدنیما مظاهری در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش تا آخر مهرماه هرشب ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت.