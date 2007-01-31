قنبری مستندی با مضمون مذهبی می سازد

قنبری ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : "به زودی ساخت فیلم مستندی به مدت ۲۵ دقیقه را آغاز خواهم کرد. البته فضای این فیلم به گونه ای است که فیلم با فضای برفی شروع می شود و با فضایی زمستانی و سرد هم پایان می یابد. به همین خاطر باید فیلمبرداری این اثر در زمستان آغاز شود و درهمین فصل پایان یابد."



فیلم سینمایی "بازپرسی ویژه" جدیدترین ساخته قنبری است که در جشنواره فیلم پلیس به نمایش درآمد. این کارگردان با اعلام انتقاد درباره برگزاری جشنواره پلیس اظهار داشت : "بخش 110 ثانیه ای جشنواره فیلم پلیس مفیدترین بخش دومین جشنواره فیلم پلیس بود. نیروی انتظامی از سرمایه گذاری در بخش فیلمهای کوتاه 110 ثانیه ای سود بسیاری خواهد برد. تاثیرات تولید این فیلمها در جهت اهداف پلیس غیر قابل انکار است."



فیلم سینمایی "بازپرسی ویژه" که بر اساس متنی از رهبر قنبری ساخته شده، داستان ماموران پاسگاهی محلی را بیان می کند که درصدد شفاف کردن جنبه های مختلف به وقوع پیوستن یک اتفاق هستند. این اتفاق در حاشیه یک قتل به وجود می آید و تحقیقات پلیس محلی ادامه دارد.



علی پوردکان، شهرام نیک کار، محمد ابوالقیسی و مرجان شکوفکی دیگر بازیگران این فیلم هستند. همچنین فریدون شیردل مدیر فیلمبرداری، روح اله جعفربگلو صدابردار، علی مربی طراح صحنه و لباس، مسعود کرمی عکاس و جواد شفق مجری طرح این اثر هستند. تهیه کنندگی "بازپرسی ویژه" را موسسه ناجی هنر برعهده دارد.