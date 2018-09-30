طرح عملیاتی ساماندهی کودکان کار در لرستان تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر یکشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان لرستان با اشاره به آسیب های فضای مجازی اظهار داشت: سوء استفاده دشمنان از داده های فضای مجازی که ما رد و بدل می کنیم یکی از آسیب های موجود در این حوزه است.

وی با تاکید بر اینکه علت گرایش شدید به تلگرام این بوده که ظرفیتی به نام کانال دارد که فضای انحصاری اطلاع رسانی را می شکند، گفت: با وجود نرم افزارهای مختلف یکی از دلایل گرایش استفاده از تلگرام شکسته شدن انحصار اطلاع رسانی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به اینکه از این فضا دشمنان استفاده می کنند، تصریح کرد: همچنین ایجاد آسیب در ارتباطات شخصی را نیز در این حوزه داریم و این امر موجب ایجاد پرونده های متعدد در دستگاه قضایی شده است.

خجسته پور با تاکید بر ضرورت آگاهی رسانی نسبت به خطرات این فضا گفت: راه این امر آموزش از سوی رسانه و دستگاه های تخصصی است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت نشریات و رسانه های محلی استان از سوی اداره کل ارشاد اسلامی در راستای آگاه سازی مردم گفت: همچنین آموزش و پرورش نسبت به آگاه سازی دانش آموزان و اولیا آنها با همکاری پلیس فتا اقدام کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه صدا و سیما با داشتن مخاطبان خاص نیز باید پای کار بیاید، گفت: برنامه های صدا و سیما باید در ساعتی نمایش داده شود که مخاطب داشته باشد.

خجسته پور در ادامه با اشاره به موضوع ازدواج و لزوم اجرای عملی طرح های پژوهشی در این زمینه بیان داشت: زنجیره ای بودن آسیب های اجتماعی می طلبد که از کار موازی پرهیز کنیم.

وی همچنین با اشاره به الزام مراکز ثبت ازدواج برای دریافت تایید و نامه مراکز مشاوره خانواده گفت: این امر باید در استان مورد توجه قرار گیرد و فعلا این امر در شهرستان هایی که یک مرکز مشاوره دارند حداقل عملیاتی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان همچنین به چالش کودکان کار در این استان اشاره کرد و گفت: بین کودکان کار و خیابانی تفاوت وجود دارد.

خجسته پور با تاکید بر اینکه فرهنگ کار از قدیم در استان بوده اما نوع کار تغییر پیدا کرده است، افزود: به دلایل مختلف از جمله مباحث بیمه ای که کارفرمایان از آن سرباز می زنند این کودکان مجبور به کارهای کاذب می شوند.

وی تاکید کرد: در این رابطه یک کمیته متشکل از دستگاه های مختلف ایجاد شود و استانداری نیز اعتباری باید بگذارد که در صورت تهیه یک طرح عملیاتی در این زمینه اختصاص پیدا می کند.