به گزارش خبرنگار مهر، محمد گنج خانلو، رکابزن تیم پیشگامان کویر یزد فاتح اولین مرحله از تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان شد.

قبل از ظهر امروز یک شنبه مرحله اول سی و سومین دوره تور دوچرخه سواری ایران- آذربایجان در مسیر تبریز به ارومیه به مسافت ۱۵۱ کیلومتر استارت خورد و دقایقی پیش محمد گنج خانلو فاتح اولین مرحله تور دوچرخه‌سواری ایران – آذربایجان شد.

*نتایج دور اول تور دوچرخه سواری ایران- آذربایجان به این شرح است:

نفر اول: محمد گنج خانلو از پیشگامان کویر یزد با ثبت زمان ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه و ۱۰ ثانیه

نفر دوم: مرون آبراهام از تیم بایک اید آلمان با ثبت زمان ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه و ۱۱ ثانیه

نفر سوم: دیمیتری سوکولوف از تیم ملی روسیه با ثبت زمان ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه و ۱۲ ثانیه

پیراهن طلایی: محمد گنج خانلو از پیشگامان کویر یزد

پیراهن سفید: محمد گنج خانلو از پیشگامان کویر یزد

پیراهن قرمز کوهستان: سفایر یل بر از تیم تارتلتو بلژیک

پیراهن سبز: محمد گنج خانلو از تیم پیشگامان کویر یزد

*نتایج تیمی دور اول تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان نیز بدین شرح است:

بایک آیدن آلمان ۱۰ ساعت ۱۹ دقیقه و ۲۵ ثانیه

تایتلتو ایزو بگی بلژیک ۱۰ساعت ۱۹ دقیقه و ۲۵ ثانیه

آستانا موتور قزاقستان ۱۰ ساعت و ۱۹ دقیقه و۲۵

تور سی و سوم در شش مرحله و به مسافت حدود یک هزار کیلومتر در مسیرهای تبریز-ارومیه، ارومیه-منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد ارس-تبریز، تبریز-سرعین، سرعین-تبریز و مرحله آخر نیز در شهر تبریز برگزار می‌شود.