به گزارش خبرنگار مهر، محمد گنج خانلو، رکابزن تیم پیشگامان کویر یزد فاتح اولین مرحله از تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان شد.
قبل از ظهر امروز یک شنبه مرحله اول سی و سومین دوره تور دوچرخه سواری ایران- آذربایجان در مسیر تبریز به ارومیه به مسافت ۱۵۱ کیلومتر استارت خورد و دقایقی پیش محمد گنج خانلو فاتح اولین مرحله تور دوچرخهسواری ایران – آذربایجان شد.
*نتایج دور اول تور دوچرخه سواری ایران- آذربایجان به این شرح است:
نفر اول: محمد گنج خانلو از پیشگامان کویر یزد با ثبت زمان ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه و ۱۰ ثانیه
نفر دوم: مرون آبراهام از تیم بایک اید آلمان با ثبت زمان ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه و ۱۱ ثانیه
نفر سوم: دیمیتری سوکولوف از تیم ملی روسیه با ثبت زمان ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه و ۱۲ ثانیه
پیراهن طلایی: محمد گنج خانلو از پیشگامان کویر یزد
پیراهن سفید: محمد گنج خانلو از پیشگامان کویر یزد
پیراهن قرمز کوهستان: سفایر یل بر از تیم تارتلتو بلژیک
پیراهن سبز: محمد گنج خانلو از تیم پیشگامان کویر یزد
*نتایج تیمی دور اول تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان نیز بدین شرح است:
بایک آیدن آلمان ۱۰ ساعت ۱۹ دقیقه و ۲۵ ثانیه
تایتلتو ایزو بگی بلژیک ۱۰ساعت ۱۹ دقیقه و ۲۵ ثانیه
آستانا موتور قزاقستان ۱۰ ساعت و ۱۹ دقیقه و۲۵
تور سی و سوم در شش مرحله و به مسافت حدود یک هزار کیلومتر در مسیرهای تبریز-ارومیه، ارومیه-منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد ارس-تبریز، تبریز-سرعین، سرعین-تبریز و مرحله آخر نیز در شهر تبریز برگزار میشود.
نظر شما