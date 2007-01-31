قیام عاشورا بهترین الگوی حقیقت گرایی در تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، آیت الله جوادی آملی با بیان مطلب فوق ظهر چهارشنبه در دیدار اهالی فرهنگ و هنر استان مازندران در مسجد هدایت آمل افزود: قیام اباعبدالله الحسین (ع) بهترین الگوی حقیقت گرائی و ظلم ستیزی در تاریخ است.

وی تصریح کرد: ملت های آزاده پی برده اند که در اوج نتوانستن ها ، قادر خواهند بود با پیمودن مسیر حضرت حسین بن علی به افتخار بزرگ عزت انسانی دست یابند.

امام جمعه قم با توصیف حرکت اباعبدالله به عنوان بهترین سرمایه و گنجینه بشریت ، تبیین عالمانه ابعاد مختلف این قیام و زدودن زنگارهای نازیبا از مراسم عزاداریها و جلوگیری از اقدامات وهن آمیز را رسالت علما و پیروان خاندان طهارت دانست و پیرامون وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد گفت: وظایف خطیر این وزارتخانه تشخیص صحیح و دقیق پیام های الهی و اسلامی و شناسائی مخاطب و انتقال هنرمندانه پیام هاست و این وظیفه بزرگ هیچگاه تعطیل بردار نیست.

جوادی آملی یادآور شد: تحریم شورای امنیت تحت کنترل آمریکا، که راه به هیچ چائی نخواهد برد باید مسئولان فرهنگ و ارشاد اسلامی را در استفاده از نیروهای عالم و وارسته برای گسترش فعالیت های دینی، فرهنگی و هنری مصمم تر کند.

آیت الله جوادی آملی، تربیت نیروی متخصص و متعهد از طریق ایجاد دانشکده ای مخصوص را از ضرورت های فعالیت پایدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برشمرد.

محمد اسماعیل امامزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در این دیدار طی سخنانی با تشریح سیاست های این اداره کل در نقد سازی ظرفیتهای بی پایان فرهنگ دینی و اسلامی مردم مازندران گفت: امکانات و توانمندیهای موجود در عرصه فرهنگ و هنر ، علی رغم همه کاستی ها و نیازها بر آن است تا مسیرهای ارشادی را با بهره گیری از ابزارهایی چون شعر، تئاتر، تعزیه، هنرهای تجسمی، فیلم، کتاب، مطبوعات، موسیقی و دهها وسیله دیگر برای جوانان بوجود آورد.