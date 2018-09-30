۸ کارگروه کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان بوشهر اظهار داشت: برنامه‌های مختلف و متنوعی توسط کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در استان بوشهر تدوین شده است.

وی خاطرنشان کرد: شهادت سرور و سالار شهیدان انقلابی در جهان ایجاد کرد و شکوه و عظمتی به اسلام بخشید و عظمت امروز اسلام به خاطر تلاش های امام حسین (ع) و یاران خاص ایشان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر از برگزاری و اجرای طرح همگام با قرآن، همراه با اربعین در موکب‌های زائران اربعین حسینی خبر داد و اضافه کرد: موکب‌های اربعین حسینی در استان بوشهر شناسنامه‌دار می‌شوند.

حجت‌الاسلام سروستانی با اشاره به برنامه‌های تشکیل کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان بوشهر خاطرنشان کرد: مسئولان کارگروه های هشت گانه کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان بوشهر انتخاب شدند.

کارگروه امور بانوان با مسئولیت زهرا رضایی رئیس جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی، کارگروه فضای مجازی و یاوران رسانه ای اربعین با مسئولیت محمد شهبازی کارشناس رسانه و فناوری های نو تبلیغات اسلامی استان، کارگروه تبلیغ و نماز با مسئولیت حجت‌الاسلام نعمت الله عظیمی فرد رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر، کارگروه یاوران معنوی اربعین با مسئولیت حجت‌الاسلام یعقوب بهمنیاری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان، کارگروه قرآن با مسئولیت ابراهیم مرادی مدیرعامل اتحادیه مراکز قرآنی مردمی استان، کارگروه هنر و آفرینش های ادبی با مسئولیت امید پارسایی فر رئیس حوزه هنری، کارگروه هیئات مذهبی با مسئولیت نوشاد نوشادی رئیس شورای هیئات مذهبی کشور و استان بوشهر و کمیته نائب الشهید با مسئولیت محمد جواد فرامرزی مدیر کانون دبیر کانون همبستگی فرزندان شاهد تشکیل شده است.