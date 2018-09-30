به گزارش خبرگزاری مهر حمید ظهرابی گفت: با محاسبه هزینههای برپاکردن تور، غذا دهی و ساعات کار نیروی انسانی، راهاندازی سایتهای پرندهنگری وکسب درآمد از توریسم پرندهنگری از نظر اقتصادی مقرون به صرفهتر از شکار پرندگان باشد.
وی افزود: در راهاندازی سایتهای پرندهنگری، منابع درآمدی دیگری مانند اقامت، حمل و نقل، تغذیه، ورودیه مسافران به منطقه و فروش صنایع دستی نیز وجود دارد که هیچیک از این درآمدها دردامگاهداری و شکار پرندگان وجود ندارند.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از نظر ما، شکار به روشهای سنتی و گزینشی (مانند روش دوما در استان مازندران) و به صورت محدود و کنترل شده به رسمیتشناخته شده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز برای این روشها، مجوز صادر میکند اما برخی شکارچیان برای کسب منفعت اقتصادی بیشتر روشهای غیرقانونی مانند شبدام یا کرس رابه کار میبرند که از نظر قانونی تخلف است.
وی ادامه داد: ما از این دامگاهداران دعوت میکنیم به جای توسل به روشهای غیرقانونی و انجام تخلف، منافع اقتصادی خود را از طریق گردشگری و پرندهنگری به دست آورند که هم درآمدیبیشتر دارد، هم کاری قانونی است و علاوه بر همه اینها، پایداری جمعیت گونههای مختلف پرندگان را نیز در پی دارد.
ظهرابی با بیان اینکه درآمد توریسم پرندهنگری تنها مختص به فصل مهاجرت پرندگان نیست افزود: زمانی که زیرساختها برای اقامت و پذیرایی از گردشگران فراهم شود، در تمام طول سالمیتوان از آن کسب در آمد کرد در صورتی که با شکار، تنها در چندماه از سال میتوان درآمد داشت.
وی گفت: توریسم کشاورزی، توریسم اقوام و توریسم روستایی دیگر شاخههایی از توریسم هستند که میتوان در حاشیه زیستگاههای پرندگان یا دامگاههای شکار پرندگان در تمامی سال ازآنها کسب درآمد کرد. همکاران ما در کمیته ملی اکوتوریسم و سازمان میراث فرهنگی همکاریهای لازم برای راهاندازی چنین کسبکارهایی را با جامعه محلی انجام میدهند.
به گفته ظهرابی، تا کنون اقداماتی توسط برخی از اهالی منطقه فریدونکنار، برای جایگزینی درآمد شکار پرندگان با پرندهنگری انجام شده و سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر استقبال ازاین رویکرد، انجام حمایتهای لازم برای راهاندازی سایتهای پرندهنگری را نیز در دستورکار خود دارد.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره صدور پروانه شکار پرندگان در سال جاری گفت: با توجه به احتمال شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در برخی مناطق کشور، سیاستسازمان حفاظت محیط زیست صدور پروانه شکار پرندگان برای استانهایی است که اعلام آمادگی کنند، اما در صورتی که سازمان دامپزشکی شیوع بیماری در منطقهای را اعلام کند، برای آنمنطقه پروانه صادر نخواهد شد و پروانههایی که صادر شده باشند نیز لغو خواهند شد.
ظهرابی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه سازمان حفاظت محیط پروانههای لازم برای شکار پرندگان را برای شکارچیان قانونمند صادر میکند اما آنچه مطلوب ماست، کسب درآمد افراد از راهپرندهنگری و اکوتوریسم است چرا که هم موجب حفاظت بهتر و پایداری جمعیت حیاتوحش است و هم درآمدی پایدار برای افراد در پی دارد. علاوه بر این به جای ارایه چهرهای خشونت طلب از مردم کشور عزیزمان، تصویرگر چهره مهربان و مهماننواز از مردمی است که میراثدار تمدنی بزرگ هستند.
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