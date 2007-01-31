۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۲۰

سینایی در اهواز کارگاه آموزشی تئاتر و نقاشی برپا می کند

مرحله دوم کارگاه آموزشی نقاشی و مرحله اول کارگاه آموزشی تئاتر گیزلا وارگا سینایی و سمیرا سینایی در اهواز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت بیست وپنجمین سالگرد شکست حصر آبادان و آزاد سازی خرمشهر، مرحله دوم کارگاه آموزشی نقاشی و مرحله اول کارگاه آموزشی تئاتر به مدت یک هفته توسط گیزلا وارگا سینایی و سمیرا سینایی در مدارس و روستاهای محروم آبادان و خرمشهر  برگزار می شود.

قراراست این برنامه ها تا سوم خرداد سال آینده ادامه داشته باشند و در سالروز آزاد سازی خرمشهر مجموعه تابلوهای نقاشی به صورت یک نمایشگاه در مقابل مسجد جامع خرمشهر به نمایش در می آید.

انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس، انجمن تئاتر انقلاب ودفاع مقدس، معاونت فرهنگی بسیج سپاه آبادان و خرمشهر، موسسه فرهیختگان جوان آبادان و منطقه آزاد اروند حامیان اصلی این کارگاه هنری هستند. این کارگاهها به صورت چهار کارگاه نقاشی و دو کارگاه تئاتر برگزار می شود.

