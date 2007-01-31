آمادگی سعد الحریری برای گفتگوی فوری با حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، رئیس جریان المستقبل در پارلمان لبنان، رایزنی هایی را در مسکو درباره اوضاع لبنان با مسئولان روسی آغاز کرد.



سعد الحریری که روز گذشته وارد مسکو شد؛ از موضع روسیه درباره لبنان تمجید و ابراز امیدواری کرد که کرملین در حل بحران کنونی لبنان مشارکت کند.



رئیس فراکسیون اکثریت پارلمانی لبنان همچنین آمادگی خود را برای گفتگوی فوری با حزب الله (یکی از گروههای مهم مخالف دولت سنیوره) اعلام کرد.



حریری روز گذشته با ایگور ایوانف دبیرشورای امنیت روسیه دیدار و گفتگو کرد.



وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به سفر حریری به مسکو بر ضرورت تلاش دولت و تمام نیروهای سیاسی و مذهبی لبنان برای بررسی راههای خروج از بحران لبنان بر اساس گفتگو واحترام به اصول قانون اساسی و امتیازهای معقول و در نظر گرفتن منافع مشروع تاکید کرد.

وزارت امور خارجه روسیه خاطر نشان کرد که مسکو به شیوه فعال خود برای حمایت ازاستقلال و حاکمیت لبنان ادامه می دهد.



به گفته مقامهای روسی، ثبات لبنان بر اساس اجماع ملی شرط ضروری برای صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه به شمار می رود.



وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد : رئیس اکثریت پارلمان لبنان اطمینان داد که سیاستمداران لبنانی هیچ گزینه ای جز بازگشت به گفتگو ندارند.