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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۱۴

"نیما یوشیج" در جشنواره فیلم فجر نمایش داده می شود

فیلم سینمایی "نیما یوشیج" محصول گروه فرهنگ و ادب شبکه دوم سیما به بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر راه پیدا کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر،علی مهام تهیه کننده "نیما یوشیج" در گفتگو با بخش خبری سایت شبکه دو ضمن بیان مطلب فوق افزود: "این فیلم که به بخش مسابقه فیلم های اول کارگردان ها راه پیدا کرده، برش هایی از مقاطع مختلف زتدگی نیما است که بر اساس مدارک و اسناد و شعرهای او ساخته شده است."

وی افزود: "در این فیلم مقاطع مهم زندگی نیما را از اوایل جوانی زمانی که کارمند اداره مالیه تهران بود و بعد ها که به عنوان معلم به بابل و آستارا رفت و در فضای سیاسی پر تنش آن روزها که مصادف با انقلاب مشروطیت و انحلال مجلس بود، در کنار زندگی سرشار از لحظات در اماتیک نیما به تصویر کشیده ایم .

مهام با اشاره به حمایت های گروه فرهنگ و ادب و مدیریت شبکه دو گفت : اگر حمایت ها و زحمات مدیریت شبکه نبود ، چنین پروژه تاریخی و سنگینی به نتیجه نمی رسید .

"نیما یوشیج" به کارگردانی نادر کچویی قرار است بعد از جشنواره فیلم فجر از شبکه دوم سیما پخش شود . از بازیگران این فیلم می توان به : آتش تقی پور ، اسماعیل محرابی ، فاطمه گودرزی ، محمد کاسبی ، حامد کمیلی ، علی اسیوند و... اشاره کرد .

کد مطلب 441696

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