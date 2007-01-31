"نیما یوشیج" در جشنواره فیلم فجر نمایش داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،علی مهام تهیه کننده "نیما یوشیج" در گفتگو با بخش خبری سایت شبکه دو ضمن بیان مطلب فوق افزود: "این فیلم که به بخش مسابقه فیلم های اول کارگردان ها راه پیدا کرده، برش هایی از مقاطع مختلف زتدگی نیما است که بر اساس مدارک و اسناد و شعرهای او ساخته شده است."

وی افزود: "در این فیلم مقاطع مهم زندگی نیما را از اوایل جوانی زمانی که کارمند اداره مالیه تهران بود و بعد ها که به عنوان معلم به بابل و آستارا رفت و در فضای سیاسی پر تنش آن روزها که مصادف با انقلاب مشروطیت و انحلال مجلس بود، در کنار زندگی سرشار از لحظات در اماتیک نیما به تصویر کشیده ایم .

مهام با اشاره به حمایت های گروه فرهنگ و ادب و مدیریت شبکه دو گفت : اگر حمایت ها و زحمات مدیریت شبکه نبود ، چنین پروژه تاریخی و سنگینی به نتیجه نمی رسید .

"نیما یوشیج" به کارگردانی نادر کچویی قرار است بعد از جشنواره فیلم فجر از شبکه دوم سیما پخش شود . از بازیگران این فیلم می توان به : آتش تقی پور ، اسماعیل محرابی ، فاطمه گودرزی ، محمد کاسبی ، حامد کمیلی ، علی اسیوند و... اشاره کرد .