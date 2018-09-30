تمامی امکانات لازم در مرز مهران برای اربعین فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز یکشنبه در جلسه با مسئولان عراقی گفت: در این نشست چند تا موضوع را مورد بررسی قرار دادیم از جمله زیرساخت های مرز ، تجهیزات و وسایل فنی مورد نیازی که در پایانه مرزی مهران و زرباطیه وجود دارد، مسائل امنیتی و حرکت عظیم زوار اربعین که لازم است اجرایی شود.

وی اظهار کرد: مقرر شد کمیته ای مشترک حدود حداقل ۲ هفته تا ۲۰ روز در مرز با اختیارات کامل در مرز مستقر شود و اگر نیاز بود مسائل لحظه‌ای روزانه در موارد خاص مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار داده شود افرادی که مسئول این کمیته هستند دسترسی آسان هم استانها و هم در سطح ملی دو کشور داشته باشند.

استاندار ایلام افزود: امسال زیرساخت ها نسبت به سال قبل بسیار بهتر شده جاده ها آماده تر شده قسمت اعظم جاده چهار خطه شده حدود ۹۵ درصد آماده شده از لحاظ امکانات و تجهیزات گیت های ایکس ری متعددی تعبیه شده از لحاظ امنیتی نیز، لایه های امنیتی بهتر از سال قبل تشکیل خواهیم داد.

وی به زوار نیز توصیه کرد با گذرنامه قانونی تردد کنند و گفت: عموم مردم عاشق امام حسین(ع) مطلع باشند که زوار غیرقانونی نخواهیم داشت هر عاشق امام حسین(ع) و علاقه مند به نظام جمهوری اسلامی باید مراحل قانونی را طی کند ویزا بگیرد مدارک قانونی داشته باشد .

استاندار ایلام تصریح کرد: بعضی از کالاهای که به عنوان دارو استفاده می شود در آن طرف مرز به عنوان دارو لحاظ نم یشود زائران کاملا رعایت کنند مرز به طور کامل کنترل می شود و به شکلی حرکت کنند که عزت و امنیت خودشان و نظام و کشور حفظ شود.