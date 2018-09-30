به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اشرف‌نیا امروز در صحن علنی شورای شهر تبریز گفت: فرمانداری یا هیات تطبیق تنها در مورد مصوبات شورای اسلامی کلانشهر تبریز می تواند اظهارنظر کند و نباید وارد هر جزییاتی شود.

وی در ادامه از رفتار برخی اعضای شورا در ارتباط بیش از حد با ادارات دولتی اظهار کرد: انتظار می رود که جایگاه شورای شهر توسط رییس و بقیه اعضا حفظ شود.

عضو شورای شهر تبریز در همین راستا ابراز کرد: تمامی اعضا باید بدانند که با رای مردم انتخاب شده‌اند و نباید با برخی اقدامات، از ارزش واقعی شورا بکاهند.