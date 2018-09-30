به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پائول بیا، رئیس جمهور کامرون در جریان دیدار خود از مناطق شمالی کشورش شکست کامل بوکوحرام در کامرون را اعلام کرد.

مناطق شمالی کامرون پیشتر به عنوان مناطق تحت کنترل و تحرکات گروه تروریستی بوکوحرام به شمار می‌رفت و از سال ۲۰۱۲ ارتش این کشور مشغول جنگ و بمباران این مناطق با هدف مبارزه با بوکوحرام است. این برای نخستین بار از زمان جنگ علیه بوکوحرام است که رئیس جمهور کامرون شکست کامل این گروه تروریستی را در کشورش اعلام می‌کند.

کامرون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و پائول بیا ۸۵ ساله به احتمال زیادی باردیگر شانس تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری این کشور را خواهد داشت، چون مخالفان او بسیار پراکنده هستند و در این انتخابات نیز به مانند گذشته نتوانستند نامزد واحدی را معرفی کنند. همچنین پائول بیا از قدیمی‌ترین روسای جمهور آفریقایی به شمار می‌رود که از سال ۱۹۸۲ قدرت را در کامرون در دست دارد.

مسئله امنیت و آینده کامرون در پرتو اقدامات تروریستی بوکوحرام همواره یکی از چالش‌های اساسی این کشور به شمار می‌آید.