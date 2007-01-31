هم اندیشی "انسان شناسی هنر" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاههای تخصصی عباتند از: کارگاه روش های گردآوری و کار میدانی در اتنوموزیکولوژی ( دکتر ساسان فاطمی - دانشگاه تهران) : چهارشنبه 25 بهمن ساعت 10تا 12 صبح، کارگاه چگونگی شناخت و تحلیل فضاهای معماری مذهبی و آیینی ( دکتر حسین سلطانزاده- دانشگاه آزاد اسلامی ): چهارشنبه 25 بهمن ساعت 10 تا 12 صبح، کارگاه نگرش علمی به اشیا و نمادهای دینی - آیینی ( دکتر علی بلوکباشی - دائره المعارف بزرگ اسلامی): پنجشنبه 26 بهمن، ساعت 10 تا 12 صبح، کارگاه عکس و فیلم اتنوگرافیک( ایرج اسماعیل پورقوچانی) : پنجشنبه 26 بهمن ساعت 10 تا 12 صبح.

این کارگاهها تعداد محدودی از علاقمندان را می پذیرد و در انتخاب نهایی آنها مشخصات و اولویت زمانی ثبت نام در نظر گرفته خواهد شد. به همین دلیل از عموم دانشجویان و سایر علاقمندان تقاضا شده است برای ثبت نام با فرهنگستان هنر و به شماره تلفنهای 14- 88553913 تماس بگیرند.

محل تشکیل کارگاه‏ها: فرهنگستان هنر، مجموعه هنرپژوهی نقش جهان، خیابان ولیعصر، ضلع جنوبی پارک ساعی، جنب فروشگاه شهرکتاب، شماره 1101 است.

