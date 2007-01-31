چندین عدد دیگر از بالونهای سمی اسرائیل در جنوب لبنان پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اینترنتی محیط، هواپیماهای اسرائیلی روزگذشته باردیگربرفراز مناطق جنوبی لبنان بالونهای محتوی مواد سمی ریختند.

دو روزگذشته نیزهواپیماهای اسرائیلی22 بالون سمی را در دومنطقه صور و نبطیه ریختند.

خبرگزاری لبنان نیز دراین باره گزارش داد که شهروندان لبنانی بعد از ظهر روزگذشته 4 بالون جدید اسرائیلی را در نزدیکی یک مدرسه دولتی درشهر مرزی مرکبا پیدا کردند.

برروی این 4 بالون که به رنگ های مختلف نیزبودند؛ به زبان انگلیسی نوشته بود: سال نو مبارک. این موضوع ترس و نگرانی شدیدی را ازانتشار سم این بالن ها بین شهروندان به وجود آورد.

این درحالی است که دو روزگذشته شماری از لبنانی ها در اثر استنشاق این مواد سمی منتشره از این بالونها، مسموم شدند.

بر اساس این گزارش، ارتش لبنان به شهروندان درباره این بالن ها هشدار داد و ازآنان خواست به محض مشاهده این بالون ها این موضوع را به نزدیک ترین مرکز پلیس اطلاع دهند.