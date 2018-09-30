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۸ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۱۷

استاندار کردستان:

نجات و احیای تالاب زریبار نیازمند اعتبارات خاص است

نجات و احیای تالاب زریبار نیازمند اعتبارات خاص است

سنندج – استاندار کردستان گفت: اعتبارات موجود حال و روز تالاب زریبار را تغییر نمی دهد و احیا و نجات این تالاب نیازمند ایده و اعتبارات خاص است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد نجات بخشی تالاب زریبار مریوان اعتبارات و امکانات موجود در استان را برای نجات تالاب زریبار غیرکافی ارزیابی کرد و اظهارداشت: زریبار برای مردم استان کردستان از حیث زیست محیطی و گردشگری دارای اهمیت فراوان است.

وی وضعیت حال حاضر تالاب زریبار را ناخوشایند توصیف کرد و افزود: با اقدامات و اعتبارات استانی برای نجات و احیای تالاب زریبار مریوان کاری نمی توان انجام داد و انتظار داریم رئیس سازمان محیط زیست به طرح نجات بخشی تالاب زریبار کمک های اعتباری و فنی لازم را داشته باشد.

استاندار کردستان خواستار تدوین برنامه های عملیاتی برای جلوگیری از دچار شدن  تالاب زریبار به سرنوشت دیگر تالاب های کشور شد و ادامه داد: امید داریم در دو هفته آینده تیم کارشناسی مستقر در تالاب انزلی برای بررسی ابعاد و زوایای کار در تالاب زریبار به مریوان سفر کنند.

مرادنیا به اعتبار مورد نیاز برای احیای تالاب زریبار اشاره کرد و یادآور شد: برای احیای این تالاب دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است که سعی می کنیم بخشی از آن را از محل اعتبارات استانی و بخشی را نیز از محل اعتبارات شهرستان تامین کنیم.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: با توجه به اینکه تالاب زریبار برای مردم استان کردستان از چند بعد مناظر طبیعی، زیست محیطی و گردشگری بسیار مهم است، انتظار داریم با تخصیص اعتبارات خاص از محل اعتبارات ملی وضعیت این تالاب را بهبود بخشید.

کد مطلب 4417110

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