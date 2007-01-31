9 ایستگاه ماهواره ای در مازندران راه اندازی می شود

رمضان شجاعی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز مازندران با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: "این پروژه ها همزمان با دهه فجر امسال و از محل اعتبارات استانی و ملی به بهره برداری می رسد."



وی تصریح کرد: " ایستگاه ماهواره ای در روستای شیخ موسی بند پی شرقی در شهرستان بابل با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال در دهه فجر راه اندازی می شود."



سید رمضان شجاعی خاطر نشان کرد: "احداث ایستگاه ماهواره ای در روستای سنام شهرستان ساری با 150 خانوار بهره مند، احداث ایستگاه ماهواره ای روستای عسل محله تنکابن با 700 خانوار و در مجموع 350 میلیون ریال نیز در دهه فجر امسال در مازندران به بهره برداری می رسد."



وی یاد آور شد: "احداث ایستگاه ماهواره ای در روستای فشکور چالوس، تلمادره ساری ،گلوگاه بابل و روستاهای افی و کلایه رامسر با پوشش شبکه 2600 نفر را از دیگر پروژه های افتتاحی شبکه طبرستان در دهه فجر سال جاری است."

