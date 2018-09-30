  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۸ مهر ۱۳۹۷، ۲۲:۵۲

در واکنش به ادعاهای وزیران خارجه بحرین و امارات؛

قاسمی: دخالت در امور داخلی کشورها هیچگاه سیاست ایران نبوده است

قاسمی: دخالت در امور داخلی کشورها هیچگاه سیاست ایران نبوده است

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: ایران همواره حسن همجواری را از اولویت های اساسی سیاست خارجی خود قلمداد کرده و دخالت در امور داخلی سایر کشورها هیچگاه سیاست ایران نبوده و نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به ادعاهای تکراری وزرای امور خارجه بحرین و امارات در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این اظهارات را بی ارزش، واهی و برخاسته از ذهن متوهم آنها دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست همسایگی همراه با احترام متقابل و حسن همجواری را از اولویت های اساسی سیاست خارجی خود قلمداد کرده و دخالت در امور داخلی سایر کشورها هیچگاه سیاست ایران نبوده و نیست.

قاسمی افزود: همنوایی وزرای خارجه بحرین، امارات و همچنین عربستان سعودی با سیاست ها و رویکردهای ضدایرانی و جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی تنها باعث مشروعیت بخشی به جنایت ها و اختلاف افکنی های رژیم صهیونیستی و مشروعیت زدایی از خود می شود. این رویکرد اشتباه راه رسیدن به اعتماد متقابل میان کشورهای مسلمان منطقه را طولانی و دشوارتر می کند.

سخنگوی وزارت خارجه در پایان به مقامات امارات و بحرین توصیه کرد دست از پیروی های کورکورانه از سیاست های دیکته شده و خلاف منافع و مصالح کشورهای منطقه و جهان اسلام بردارند و به جای ایراد هر روزه و بی فایده اتهامات واهی و بی اساس به جمهوری اسلامی ایران، به ابتکارات و ایده های ایران برای تامین امنیت، ثبات و همکاری های منطقه ای و کاهش تنش و سوء تفاهم ها در منطقه بیاندیشند.

کد مطلب 4417147
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها