قاسمی: دخالت در امور داخلی کشورها هیچگاه سیاست ایران نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به ادعاهای تکراری وزرای امور خارجه بحرین و امارات در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این اظهارات را بی ارزش، واهی و برخاسته از ذهن متوهم آنها دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست همسایگی همراه با احترام متقابل و حسن همجواری را از اولویت های اساسی سیاست خارجی خود قلمداد کرده و دخالت در امور داخلی سایر کشورها هیچگاه سیاست ایران نبوده و نیست.

قاسمی افزود: همنوایی وزرای خارجه بحرین، امارات و همچنین عربستان سعودی با سیاست ها و رویکردهای ضدایرانی و جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی تنها باعث مشروعیت بخشی به جنایت ها و اختلاف افکنی های رژیم صهیونیستی و مشروعیت زدایی از خود می شود. این رویکرد اشتباه راه رسیدن به اعتماد متقابل میان کشورهای مسلمان منطقه را طولانی و دشوارتر می کند.

سخنگوی وزارت خارجه در پایان به مقامات امارات و بحرین توصیه کرد دست از پیروی های کورکورانه از سیاست های دیکته شده و خلاف منافع و مصالح کشورهای منطقه و جهان اسلام بردارند و به جای ایراد هر روزه و بی فایده اتهامات واهی و بی اساس به جمهوری اسلامی ایران، به ابتکارات و ایده های ایران برای تامین امنیت، ثبات و همکاری های منطقه ای و کاهش تنش و سوء تفاهم ها در منطقه بیاندیشند.