هند و پاکستان توافقنامه ای در زمینه کاهش خطرات ناشی از حوادث هسته ای امضا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیا دیلی، سفر خورشید قصوری به دهلی نو در 20 فوریه ( اول اسفندماه) برای حضور در نشست کمیسیون مشترک هند و پاکستان انجام خواهد شد.

به نوشته این روزنامه، در دیدار ماه جاری پراناب موخرجی وزیر امور خارجه هند به پاکستان، قصوری گفت که اسلام آباد تشریفات مربوط به این توافقنامه را تکمیل کرده و آماده است تا آن را امضا کند.

اسلام آباد و دهلی نو به تدوین پیش نویس این توافقنامه در دور آخر گفتگوها درسطح وزیران امورخارجه دو کشور در دهلی نو درنوامبر گذشته پایان دادند.