وزیر صهیونیست: اسرائیل قادر به مقابله با حماس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «نفتالی بنت» وزیر آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که این رژیم قادر به مقابله با جنبش حماس نیست.

وی در ادامه افزود: آنچه در نوار مرزی غزه رخ می دهد جنبه امنیتی دارد و نتیجه سیاست های آویگدور لیبرمن (وزیر جنگ اسرائیل) است.

بنت همچنین گفت که لیبرمن نسبت به امنیت صهیونیست های ساکن شهرک های یهودی واقع در مجاورت غزه بی توجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: این همان سیاست مورد انتظار صهیونیست ها از دولت راستگرای اسرائیل نیست، صهیونیست ها خواستار مقابله با عملیات فلسطینی ها هستند.