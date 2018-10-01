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۹ مهر ۱۳۹۷، ۸:۵۴

دیدار رسول خادم و وزیر ورزش برای حل مشکلات ارزی

دیدار رسول خادم و وزیر ورزش برای حل مشکلات ارزی

رئیس فدراسیون کشتی در دیدار با وزیر ورزش برای حل مشکلات ارزی و مالی کشتی ایران مسائلی را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی در خصوص دیدار با مسعود سلطانی فر وزیر ورزش اظهار داشت: دیدار خوبی بود و گزارشی از عملکرد تیم های ملی کشتی نوجوانان و جوانان و برنامه های آماده سازی تیم های ملی بزرگسالان و امید برای مسابقات جهانی ارائه شد.  

وی ادامه داد : بعد از افزایش ناگهانی نرخ ارز، برنامه های فدراسیون هم دچار محدودیت هایی شد و هزینه های کشتی بخصوص در بخش اعزام ها را بیشتر از پیش بینی کرده است.

رئیس فدراسیون کشتی افزود: با کمک و توجه بیشتر  و برای حل این مشکلات، قرار شد  با پیگیری وزیر ورزش و رایزنی با بانک مرکزی ، فدراسیون ها نیز از بازار ارز ثانویه برخوردار شوند تا از این طریق در برنامه های آنها بخصوص در بخش کسب سهمیه و حضوری موفق در المپیک آینده وقفه ای ایجاد نشود.

خادم در پایان خاطر نشان کرد: وزیر ورزش در این نشست از موفقیت های کشتی ایران در بازیهای آسیایی قدردانی کرد. امیدوارم پیگیری های وزارت ورزش برای بهره مندی فدراسیون های ورزشی از بازار ارز ثانویه به پیشبرد برنامه های فدراسیون و بخصوص اعزام های برون مرزی کمک بیشتری کند.

کد مطلب 4417228

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