مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان رضوی بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه هفته گذشته مراسم تودیع مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد و فرد دیگری سکان ورزش خراسان رضوی را بر عهده گرفت.

هنوز ۳ روز از این تودیع نمی گذرد که اعلام شد مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان رضوی روز یکشنبه به دلیل موضوعات مالی و اقتصادی بازداشت و روانه زندان شده است.

پرونده این مدیر مدت ها پیش در شعبه ۲۰۹ دادسرای مشهد که مربوط به رسیدگی به جرائم اقتصادی بوده تشکیل و بازپرس روح اله بهاری پس از بررسی پرونده و تجمیع مستندات قضایی حکم بازداشت وی را صادر کرده است.