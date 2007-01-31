خداحافظی «فلاپی» از دنیای رایانه !

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بزرگ PC World که تولید کننده عمده فلاپی های رایانه ای در جهان است از تصمیم خود برای عدم فروش آنها خبر داده است.

به گفته کارشناسان حیات سیستم های جدید ذخیره سازی اطلاعات از جمله عوامل آغاز فرآیند خداحافظی فلاپی های از دنیای رایانه خواهد بود.

نکته قابل توجه آن است که هم اکنون در سراسر جهان تنها درصد اندکی از رایانه ها از درایوهای ویژه فلاپی برخوردار هستند.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، در سال 1998 حدود 2 میلیارد فلاپی در سراسر جهان به فروش رفت و از آن زمان به بعد تقاضا برای این دسته از تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات کاهش یافته است به طوریکه این رقم در سال 2006 تنها به 700 میلیون فلاپی رسید.