به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اداره اخبار و انتشارات ایران خودرو، منوچهر منطقی مدیر عامل ایران خودرو با بیان مطلب فوق افزود: این محصول پیشرفته مجهز به آخرین تکنولوژی روز جهان و سیستم های هشدار دهنده به راننده برای حفظ ایمنی سرنشینان خودرو طراحی و تولید شده است.

وی اظهار داشت: سورن استاندارد اروپایی ( ECE94) ایمنی خودرو را از مراکز معتبر اخذ کرده است تا بتوان این محصول جدید را به بازارهای بین المللی صادر کرد.

مدیر عامل ایران خودرو با اشاره به این که استاندارد اروپایی ایمنی خودرو یکی از استانداردهای اجباری در تصادفات از جلو است، گفت: سمند با تجهیزات پیشرفته به بسیاری از بازارهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی صادر خواهد شد.

وی مهمترین تجهیزات ایمنی نصب شده بر روی سورن را کیسه هوا، سیستم جدید فرمان تاشو و کمربند مدرن پیش کشنده و محدود کننده نیرو اعلام کرد و افزود: با نصب این تجهیزات تلفات جانی مرتبط با 25 درصد و جراحات و خیم در ناحیه سر و صورت تا 75 درصد کاهش می یابد.

منطقی با بیان این که تا پایان سال 250 دستگاه سمند سورن به صورت آزمایشی تولید می شود، تصریح کرد: از سال آینده این خودرو به بازارهای داخلی و خارجی عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: از جمله آپشن های سمند سورن جی پی اس (سیستم تعیین موقعیت جغرافیایی از طریق ماهواره) و سیستم مالتی مدیا (چند رسانه ای) است و سایر اجزای این سمند ارتقاء یافته است.

منطقی تاکید کرد: سمند سورن از نظر شکل ظاهری با سمندهای معمولی تفاوت زیادی دارد و طبق قولی که داده ایم هر سال یک یا دو محصول جدید به بازار عرضه خواهیم کرد.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو خاطر نشان ساخت: این خودرو قابلیت قرار گیری موتورهای مختلف از جمله موتور ملی و موتورتی یو فایو (TU5) را دارد که استاندارد آلایندگی یورو 4 برای خودرو سمند سورن هدف گذاری شده است.