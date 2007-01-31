  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۰۳

مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد :

دانش آموزان تهرانی با مدیریت بازیافت آشنا می شوند

شهروندان تهرانی در ایام دهه فجر برای آشنایی هرچه بیشتر با موضوع مدیریت پسماندها خصوصا تفکیک زباله از مبدا تحت آموزش قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،  مهندس بیژنی مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: برای روزها و مناسبت های دیگر نیز  دوره های آموزشی بازیافت و تبدیل مواد  درنظر گرفته شده است تا در سال های آتی شاهد مشارکت عمومی مردم برای بازیافت مواد و حفظ محیط زیست باشیم.

وی افزود: به مناسبت 13 فرودین، ماه رمضان ، استقبال از بهار و استقبال از مهر نیز برنامه های آموزشی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: پیش از شروع سال تحصیلی  نیز برای دانش آموزان تهرانی دوره های آموزشی برگزار می شود و برای آموزش دادن به  آنها بیشتر از کتابچه های مصور با مضامین و مفاهیم ساده و موضوعات جذاب استفاده می شود.
 

کد مطلب 441733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه