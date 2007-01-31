دانش آموزان تهرانی با مدیریت بازیافت آشنا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس بیژنی مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: برای روزها و مناسبت های دیگر نیز دوره های آموزشی بازیافت و تبدیل مواد درنظر گرفته شده است تا در سال های آتی شاهد مشارکت عمومی مردم برای بازیافت مواد و حفظ محیط زیست باشیم.

وی افزود: به مناسبت 13 فرودین، ماه رمضان ، استقبال از بهار و استقبال از مهر نیز برنامه های آموزشی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: پیش از شروع سال تحصیلی نیز برای دانش آموزان تهرانی دوره های آموزشی برگزار می شود و برای آموزش دادن به آنها بیشتر از کتابچه های مصور با مضامین و مفاهیم ساده و موضوعات جذاب استفاده می شود.



