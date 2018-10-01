بسیاری از نیروهای توانمند هرمزگان فدای اختلاف نظرها شده اند

علی رئوفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کشاندن تصمیمات مدیریتی و سیاسی جامعه به سطح توده مردم کار عقلایی نیست، مردم با انتخاب رئیس جمهور و رئیس جمهور با انتخاب وزرا با رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، و وزرا با انتخاب مدیران کل به عنوان قائم مقام در استان ها و هیات دولت با انتخاب استاندار به عنوان نماینده عالی دولت و نظام در استان ها در استانها در واقع حل مسئله و تصمیم انتخاب مدیران کل در استان ها را به وزرا و نماینده عالی دولت در استان ها واگذار شده است.

وی در همین رابطه تصریح کرد: در واقع استاندار هر استان هم نماینده عالی نظام و دولت است و هم غیرمستقیم نماینده مردم آن استان است، که نیازمند یاری و مساعدت برای پیشبرد اهداف کلان و خرد استان می باشد.

رئوفی تصریح کرد: متن مصاحبه ها و سخنرانی های نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر نخبگان و فعالین سیاسی در سال ۹۶حکایت از اختیار تام استاندار برای عزل و نصب مدیران دارد.

مشاور استانداری هرمزگان در همین رابطه گفت: درصورت بازنشستگی مدیران و یا نقل و انتقال و یا بعضا ناکارآمدی عملکردی برخی از مدیران سازمانی کلید تغییر به حرکت درمی آید و گزینه های گوناگونی از سوی مراجع مختلف معرفی می شوند و پس از احراز شایستگی علمی و توانمندی در عملکرد استعلام مراتب اخلاقی و سیاسی و امنیتی انجام می پذیرد و به وزارتخانه متبوع معرفی می گردند.

وی با اشاره به برنامه وزرا برای بها دادن به نیروهای درون سازمانی، اظهار داشت: رویکرد وزرا در دولت های یازدهم و دوازدهم توجه به رشد و ارتقا نیروهای درون سازمانی است و از پذیرش نیروهای خارج سازمانی ممانعت می نمایند، به عقیده اندیشمندان حوزه سازمان و مدیریت رشد و ارتقا دادن نیروهای درون سازمانی از هر لحاظ به نفع سازمان و وزارتخانه ذیربط است، چرا که این گونه مدیران تسلط و احاطه و آشنایی بیشتری با نقاط قوت و ضعف مجموعه تحت سرپرستی دارند و مدیران موفق تری خواهند بود.

رئوفی تصریح کرد: ضروری است سازمانهای اداری و اجرایی استان با برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت برای توانمند سازی فرزندان هرمزگان اقدام نمایند و فرصت رشد و بالندگی را از مدیران آینده استان دریغ ننمایند، به طور قطع و یقین درصورت امتیاز مساوی از نظر تحصیلات و توانمندی و شایستگی پذیرش مسئولیت اولویت با فارغ التحصیلان و شهروندان هرمزگانی است، لیکن این مهم با رایزنی و گفتمان منطقی سیاسیون قابلیت اجرا دارد و اگر به سطح جامعه کشانیده شود ممکن باعث عوارض نا مطلوبی می گردد که قابل انتظار نیست.

مشاور استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: درحال حاضر افراد متخصص و توانمندی بسیاری در استان در حوزه های مختلف اجرایی وجود دارد که متاسفانه فدای اختلاف نظر و دیدگاه برخی از نمایندگان و صاحب نظران استان شده اند و تا این اختلاف دیدگاهها حل و فصل نشود وضعیت مدیریتی استان ترمیم نمی شود.

وی اظهار داشت: مشکل استان هرمزگان خود ما هرمزگانی ها هستیم، قصد تغییر نداریم اگر خواهان رشد و پیشرفت باشیم، نص صریح آیات نورانی قرآن کریم که خداوند می فرماید هیچ قومی سرنوشت خود را تغییر نمی دهد مگر اینکه خود آن قوم خواهان تغییر باشند.

رئوفی در همین رابطه گفت: باید به خود باوری و اعتماد به نفس برسیم و در عمل و نه شعار پتانسیل و توانمندی خود را اثبات کنیم در این صورت چه کسی می تواند مانع رشد و توسعه و پیشرفت هرمزگان و هرمزگانی گردد.

مشاور استاندار هرمزگان اضافه کرد: هرمزگان امروز محصول حضور توانمند، مدیران مهاجر و شهروندان مقیم استان است که در یک جو آرام و مسالمت آمیز از تمام اقوام و مذاهب و ادیان رسمی کشور درکنار یکدیگر همکاری می کنند و ضربه زدن به این اتحاد و یکپارچگی قومی و دینی جبران ناپذیر خواهد بود، این فرصت و نقطه قوت را غنیمت بدانیم و برای نسل حاضر و آینده کشور و استان تلاش مضاعف کنیم و با تزریق نشاط و امید در بهره وری از نیروهای توانمند انسانی، کوشاتر از گذشته و امیدوار به آینده حرکت نماییم.