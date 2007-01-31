به گزارش خبرنگار مهر، این وب سایت همزمان با آغاز جشنواره فجر امسال همراه با "اطلاع رسانی ویژه بازیگران فجر" به صاحب امتیازی و مدیریت فرشاد حاجی محمدی کار خود را آغاز می کند.
وب سایت "ایران بازیگر" نخستین پایگاه تخصصی بازیگران ایران با هدف کشف استعدادها، حمایت و معرفی بازیگران طراحی و راه اندازی شده است. از دیگر امکانات این پایگاه می توان به اطلاع رسانی تخصصی بازیگران عرصه سینما و تئاتر، انجام گفتگوهای اختصاصی با بازیگران مطرح سینما و تئاتر، بانک جامع بازیگران حرفه ای، نیمه حرفه ای و آماتور، معرفی بازیگران شاخص، امکان گفتگوی آن لاین با بازیگران مطرح و ... اشاره کرد.
این پایگاه قابلیت های ویژه ای همچون امکان جستجوی سریع و حرفه ای بازیگران بر اساس سن، جنسیت و میزان تجربه آنها و مشاهده تصاویر نیم رخ، سه رخ و تمام رخ و تست تصویری بازیگران جهت انتخاب بازیگر توسط کارگردانها دارد.
کاربران برای دریافت اطلاعات بیشتر و آشنایی با سایت ایران بازیگر( بانک جامع بازیگران ایران) به آدرس اینترنتی www.iranbazigar.com مراجعه کنند.
همزمان با آغاز بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر، وب سایت "ایران بازیگر" افتتاح می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، این وب سایت همزمان با آغاز جشنواره فجر امسال همراه با "اطلاع رسانی ویژه بازیگران فجر" به صاحب امتیازی و مدیریت فرشاد حاجی محمدی کار خود را آغاز می کند.
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