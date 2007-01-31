وب سایت "ایران بازیگر" افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این وب سایت همزمان با آغاز جشنواره فجر امسال همراه با "اطلاع رسانی ویژه بازیگران فجر" به صاحب امتیازی و مدیریت فرشاد حاجی محمدی کار خود را آغاز می کند.



وب سایت "ایران بازیگر" نخستین پایگاه تخصصی بازیگران ایران با هدف کشف استعدادها، حمایت و معرفی بازیگران طراحی و راه اندازی شده است. از دیگر امکانات این پایگاه می توان به اطلاع رسانی تخصصی بازیگران عرصه سینما و تئاتر، انجام گفتگوهای اختصاصی با بازیگران مطرح سینما و تئاتر، بانک جامع بازیگران حرفه ای، نیمه حرفه ای و آماتور، معرفی بازیگران شاخص، امکان گفتگوی آن لاین با بازیگران مطرح و ... اشاره کرد.



این پایگاه قابلیت های ویژه ای همچون امکان جستجوی سریع و حرفه ای بازیگران بر اساس سن، جنسیت و میزان تجربه آنها و مشاهده تصاویر نیم رخ، سه رخ و تمام رخ و تست تصویری بازیگران جهت انتخاب بازیگر توسط کارگردانها دارد.



کاربران برای دریافت اطلاعات بیشتر و آشنایی با سایت ایران بازیگر( بانک جامع بازیگران ایران) به آدرس اینترنتی www.iranbazigar.com مراجعه کنند.