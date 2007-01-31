نقاط ضعف تیم ملی را در تورنمنت تهران شناختیم / نتایج تیم فوتسال امید ایران بی نظیر بود

عباس ترابیان با بیان این مطلب به خبرنگارمهر،گفت : تورنمنت فوتسال تهران برای ما با نتایج قابل قبولی همراه بود، بطوری که علاوه برشناخت نقاط ضعف تیم، پیشرفت بازیکنان نیز مورد ارزیابی قرارگرفت که دریافتیم تیم بزرگسالان ایران در مواجهه با تیمهای قدرتمند دنیا که با تکیه بر قدرت بدنی و سرعت بالای بازیکنان بازی می کنند ، با مشکل روبرو می شود .

وی ادامه داد: درمقابل چنین تیمهایی بازیکنان تیم کشورمان باید علاوه براستفاده از تکنیک فردی درقالب تاکتیک تیمی قرارگیرند . تیم ایران در برابر روسیه تا زمانیکه بازیکنان با تکیه برتکنیک فردی بازی می کردند دچارمشکل بود اما در نیمه دوم با توجه به تغییرات تاکتیکی و میل بیشتر به بازی تیمی ، روند بازی تا حد زیادی تغییر کرد و توانستیم بارها روی دروازه حریف خطرساز شویم.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با ابراز رضایت از عملکرد تیم فوتسال امید کشورمان در تورنمنت چهارجانبه تهران اظهار داشت: دربازی نخست به هیچ وجه توقع نداشتیم امیدهای کشورمان بتوانند چنین نمایشی مقابل یکی ازبهترین تیمهای آسیا داشته باشند و در اولین بازی جدی خود نتیجه ای قابل قبول کسب کنند.

وی ادامه داد: در بازی برابر روسیه تیم کشورمان بی نظیرظاهر شد و توانست برابریکی از قدرتهای فوتسال دنیا به نتیجه تساوی دست یابد. این نشان دهنده رشد و خودباوری تیم جوانی است که می تواند پشتوانه آینده فوتسال ایران باشد. بازیکنان تیم فوتسال امید ثابت کردند بها دادن به آنها بی جهت نبوده و می توانند در سالهای آینده از اعتبارفوتسال ایران دفاع کنند.

ترابیان اضافه کرد : زمانی که من تصمیم گرفتم تیم فوتسال امید ایران را به رقابتهای غرب آسیا اعزام کنم ، بسیاری از افراد برمن خورده گرفتند که این تیم نمی تواند در حدو اندازه های تیم بزرگسالان بازی کند و نتیجه نمی گیرد اما امیدهای ایران نشان دادند توانایی و استحقاق رسیدن به موفقیت را دارند و نگاه ما به آنها درست و سنجیده بوده است.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال تصریح کرد: هدف از تشکیل تیم فوتسال امید ایران تنها شرکت درمسابقات غرب آسیا و بازیهای سالنی آسیا درماکائو نبوده است. نگاه ما به این تیم درجهت بنا نهادن پایه های تیمی قدرتمند برای حضور درمسابقات جام جهانی فوتسال در سال 2008 است.

وی در خاتمه از تشکیل تیم فوتسال جوانان ایران خبر داد و گفت: درنظرداریم با تشکیل تیم جوانان از پشتوانه ای قدرتمند برای تیمهای امید و ملی فوتسال بهره مند شویم .