تشکیل سازمان مدیریت بحران برای سازماندهی موثر عملکرد دستگاه های اجرایی ضروری است

مهندس محمود باقری، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به سیاست های کلی نظام و موارد تنفیذ شده از سوی رهبر معظم انقلاب به منظور دستیابی به هماهنگی همه دستگاه های اجرایی در خصوص مدیریت بحران و اعمال مدیریت واحد همراه با نظارت عالی و موثر با بهره گیری از تجارب گذشته در مدیرت حوادث بالاخص حوادث و بلایای طبیعی در کشور، تشکیل سازمان مدیریت بحران در کشورامری ضروری است.

وی یادآور شد: لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شده که این لایحه پس از بررسی و تصویب توسط کمیسیون اجتماعی در آینده ای نزدیک در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.

مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه استان تهران از نکات مثبت تشکیل سازمان مدیریت بحران را بررسی و مطالعه در خصوص بحران ها و بلایای طبیعی جهت افزایش سطح ایمنی و کاهش خطرپذیری با دستیابی به شناخت موثر از حوادث و بلایا برشمرد و افزود: علاوه بر این، تشکیل این سازمان می تواند گام موثری در جهت ایجاد وحدت رویه بین کلیه مسوولان و ارگان های ذیربط و حذف اقدامات موازی دستگاه های اجرایی باشد.

باقری ادامه داد: همچنین در راستای تشکیل سازمان مدیریت بحران کلیه اقدامات با توجه به 4 اصل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی همسو شده و تاثیر بسزایی بر افزایش آمادگی دستگاه های ستادی و اجرایی، نظارت و مدیریت بکسان و متمرکز، اصلح چرخه تخصیص منابع بودجه و اعتبارات و یکسان سازی آن خواهد داشت.

به گفته وی، شورای عالی مدیریت بحران با حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی و عضویت تعدادی از وزرای کلیدی کابینه، نوابین مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه می تواند در همسو شدن خدمات در زمان بروز بحران کمک شایانی داشته باشد.

مدیرکل ستاد حوادث غیر مترقبه استان تهران همچنین یادآور شد: در استان ها نیز استانداران و از شهرستان ها فرمانداران ریاست شورای هماهنگی را به عهده داشته که این امر موجب افزایش تعاملات و قدرت اجرای در راستای عمل به 4 اصل مدیریت بحران خواهد بود.