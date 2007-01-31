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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۳۰

دبیرکل ناتو روند بهبود اوضاع در افغانستان را مثبت ارزیابی کرد

دبیر کل ناتو در حاشیه کنفرانس برلین که به منظور کمک به بازسازی افغانستان برگزار می شود ، تصریح کرد : بازسازی افغانستان از روند و سرعت خوبی برخوردار است .

به گزارش خبرگزاری مهر،"یاپ هوپ شفر" در گفتگو با شبکه تلویزیونی ان تی همچنین خاطر نشان کرد : کشورها و ارگانهای کمک کننده عراق می توانند اقدامات مهمتر و موثرتری را در جهت تسریع در بهبود وضعیت افغانستان انجام دهند .

دبیرکل ناتو در ادامه افزود: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) می تواند کمکهای خود را از روند بهسازی افغانستان افزایش دهد ، اما نمی تواند مشکلات این کشور را به طور کامل برطرف کند .

شفر با مثبت ارزیابی کردن روند بازسازی افغانستان گفت : نشستهای مختلف بین المللی می تواند زمینه خوبی برای تغییر چهره کنونی افغانستان فراهم آورد .

بر همین اساس، ناتو از اتحادیه اروپا درخواست کرده تا به منظور افزایش امنیت در افغانستان، وظیفه آموزش نیروهای پلیس این کشور بر عهده بگیرد.

در همین رابطه جمیز آپاتورای، سخنگوی ناتو، اعلام داشت: با افزایش منابع مالی و انسانی می توان به خشونت های موجود در افغانستان پایان داد.

کد مطلب 441740

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