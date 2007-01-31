امکان لغو تحریم ایران وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، چورکین ضمن تفسیر پیشنهاد محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، درخصوص موضوع هسته ای ایران و بحث تحریم ها به تهران و شورای امنیت درمورد توقف عملکردهایشان اعلام نمود که امکان توقف و لغو تحریم های اتخاذ شده از سوی شورای امنیت علیه ایران در متن قطعنامه آمده است.

البرادعی درنشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس پیشنهاد کرده بود تا ایران غنی سازی اورانیوم را متوقف نماید و جامعه جهانی نیز تحریم ها علیه این کشور رامتوقف نماید.

این درخواست با مخالفت اروپا و آمریکا رو به رو شده است، اما روسیه نسبت به آن نظر مساعد دارد و بر این باور است که در قطعنامه چنین امکانی گنجانده شده است.

اظهارات نماینده روسیه در پی سفر اخیرا "ایگور ایوانف" دبیر شورای امنیت ملی این کشور به تهران صورت گرفت که ایوانف درسفر خود دیدگاههای کشورش را درخصوص موضوع هسته ای ایران بیان کرد.

چورکین گفت: "درباره چنین امکانی درمتن قطعنامه یاد شده است. یکی از بندهای قطعنامه شورای امنیت مورخ 23 دسامبر چنین چیزی را امکان پذیر دانسته، اما برای این کار ایران باید در برخی از فعالیت های خود تعلیق وارد نماید".

وی افزود: "اگر ایران تصمیم به تعلیق در این گونه موارد بگیرد در این صورت یک سری نکات مثبت از جمله توقف تحریم های مذکور در این قطعنامه مطرح خواهد شد ".

نماینده روسیه در سازمان ملل تاکید کرد: "از نظر من سخنان البرادعی یادآوری مفاد قطعنامه 23 دسامبر شورای امنیت است".

شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ 23 دسامبر سال جاری میلادی، به اتفاق آرا، قطعنامه 1737 را در رابطه با ایران تصویب نمود. این سند تحریم علیه برنامه های هسته ای نظامی ایران را در نظر دارد، و شامل فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم، پروژه های آب سنگین و تولید ابزار انتقال سلاح هسته ای می شود.

همچنین محمد البرادعی باید تا روز 21 فوریه سال جاری میلادی گزارشی را درباره نحوه اجرای قطعنامه توسط ایران به شورای امنیت ارائه کند.