افزایش تعداد مصدومان پرسپولیس / وضعیت باقری امروز مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 11 تا 13 در ورزشگاه کارگران برگزار شد که در اواخر این تمرین کریم باقری دچار مصدومیت شد. این بازیکن که در بازی درون تیمی برای دفع توپ تکل زده بود از ناحیه عضله دوقلوی پشت پای چپ دچار آسیب دیدگی شدید شد و لنگان لنگان از زمین خارج شد.

دکتر زرینه پس از پایان تمرین اعلام کرد قرار است عصر امروز مجددا پای این بازیکن را معاینه کند تا وضعیت باقری برای حضور در دیدار با برق شیراز مشخص شود.

به علت بارندگی شدید هواداران اندکی در تمرین صبح امروز تیم فوتبال پرسپولیس حضور داشتند. همچنین حاجی زاده و الونگ در این تمرین غایب بودند.

مامانی هم که با لباس شخصی در تمرین شرکت کرده بود با اجازه دنیزلی محل تمرین را ترک کرد. ضمن اینکه علیرضا حقیقی هم با نیم ساعت تاخیر در تمرین حاضر شد و پس از موجه اعلام شدن این تاخیر در کنار سایر بازیکنان برنامه های آماده سازی را پیگیری کرد.

در تمرین صبح امروز پرسپولیس بازیکنان پس ازگرم کردن بدنهای خود، تمرین آقاوسط را انجام دادند و پس از آن کارهای تاکتیکی که اختصاص به تمرین پرس داشت زیر نظر دنیزلی برگزار شد و آخرین مرحله تمرین هم به بازی درون تیمی اختصاص داشت.

دراین بازی درون تیمی اشتباه شیث رضایی در اجرای برنامه های دفاعی باعث شد باقری با صدای بلند به این بازیکن جوان تذکر دهد.

آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 10 صبح فردا برگزار می شود و بازیکنان پس از حضور در هتل و صرف ناهار، ساعت 14 به شیراز پرواز می کنند. پرسپولیس برای این دیدار الونگ الونگ را به علت محرومیت و مامانی و حاجی زاده را به علت مصدومیت به همراه ندارد.

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 20 روز جمعه و ساعاتی پس از پایان دیدار با برق شیراز به تهران باز می گردد.