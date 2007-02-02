"خاندان" وارد شبکه نمایش خانگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول سال 1965 هندوستان به کارگردانی آ. بهیم سینگ و با حضور بازیگرانی چون سونیل دات، نوتان، پران سودش کمار و ام پرکاش با زمان 122 دقیقه به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم "خاندان" به زندگی پیرمردی می پردازد که علیرغم بدخلقی های همسرش در خانه ای بزرگ در کنار فرزندان جوان و برادر و همسر برادرش زندگی می کند. تا اینکه برادر شیاد همسر به همراه دختری جوان به منزل آنها می آیند و ...

از دیگر عوامل فیلم می توان به و. بابا صاحب مدیر فیلمبرداری اشاره کرد. "خاندان" در ژانر فیلم های خانوادگی قرار می گیرد و برنده چهار جایزه از "جوایز فیلم فیر" در رشته های بهترین بازیگر مرد، ترانه، خواننده زن و موسیقی شده است.

آ. بهیم سینگ متولد سال 1924 در هندوستان است و سال 1978 هم از دنیا رفته است. او فیلمسازی را از سال 1954 آغاز کرد و حدود هفتاد فیلم در کارنامه خود دارد که آخرین آنها "مهربان" محصول سال 1978 است.