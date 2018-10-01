دادستان نظامی استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور ابراهیم مهرانفر معاون توسعه منابع سازمان قضایی نیروهای مسلح، حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان، کرمی سرپرست دادستانی، معاونان فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی و جمعی از نیروهای مسلح ضمن تقدیر از خدمات رحیم یونسی زرینی دادستان سابق، جعفر خوشه چین به عنوان دادستان نظامی جدید استان قزوین معرفی شد.

جعفر خوشه چین دادستان نظامی استان در این مراسم گفت: نیروهای مسلح جایگاه خاصی در کشور دارند و باید این موقعیت همچنان حفظ شود.

وی افزود: اقتدار امروز نظام اسلامی با اتکا به نیروهای مسلح، مثال زدنی است و بر اساس قانون برای حفظ اقتدار و سلامت نیروهای مسلح اقدامات آگاه سازی مورد توجه بوده است.

خوشه چین تصریح کرد: به عنوان دادستان وظیفه داریم در مسیر اهداف تعیین شده و حفظ سلامت نیروها تلاش کنیم اما در این میان اقتدار، پیشگیری و احقاق حق و برخورد جدی با تخلف در اولویت است.

همچنین رحیم یونسی زرینی دادستان نظامی سابق به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سمنان منصوب شد.