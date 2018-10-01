استمهال سه ساله و بخشودگی جرائم تسهیلاتی کشاورزان خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی بهدانی از ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند "خ" ماده ۳۳ قانون برنامه ششم به بانکهای عامل خبر داد و گفت: به موجب این بند وام های پرداختی به کشاورزان خسارت دیده، حداکثر به مدت سه سال استمهال شده و سود جرایم متعلقه بخشیده می شود.

وی افزود: دستورالعمل اجرایی مربوطه نیز در بانک کشاورزی ابلاغ و به شعب تحت پوشش ارسال شده است.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: سایر بانک های شعب استانی دستور العمل مربوطه را دریافت و در حال پیگیری هستند.

بهدانی بیان کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل کارگروه شهرستانی استمهال، جلسات خود را برگزار کرده و طرح های واجد شرایط را احصاء می کنند و پس از تعیین تکلیف طرح ها، فهرست آنها برای انجام استمهال به بانک های عامل ابلاغ خواهد شد.