صفرزاده خط کوهستان دور دوم تور آذربایجان را زد

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از ظهر امروز دوشنبه مرحله دوم سی و سومین دوره تور دوچرخهسواری ایران- آذربایجان آغاز شد و در خط کوهستان رکابزن شهرداری تبریز زودتر از دیگر رکابزنان این خط را زد.
سعید صفرزاده رکابزن شهرداری تبریز اولین خط کوهستان مرحله دوم سی و سومین دوره تور دوچرخهسواری ایران - آذربایجان را زودتر از دیگر رکابزنان رد کرد.
بعد از وی ساوا نوویکوف از تیم ملی روسیه و امیر کلاهدوز رکابزن تبریزی تیم پیشگامان کویر یزد بهعنوان نفرات دوم و سوم از این خط عبور کردند.
دومین مرحله از سیوسومین دوره تور دوچرخهسواری ایران – آذربایجان از مقابل ساختمان شهرداری ارومیه استارت خورد و ورزشکاران، مسافت ۲۱۰ کیلومتری بین دو شهر ارومیه تا جلفا را به رقابت خواهند پرداخت.
در مرحله دوم تور ایران ۷۱ دوچرخهسوار حضور خواهند داشت و نکته جالب رقابت امروز حضور تیم ملی آذربایجان با سه دوچرخهسوار است.
نظر شما