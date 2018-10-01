به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی موکب داران اربعین، افزود: موکبین که در مسیر و راه اربعین کار می‌کنند مسیری پر از نور است.

وی اظهار کرد: ستاد اربعین در سطح کشور و به‌تبع در استان‌ها تشکیل‌شده است و کمیته‌هایی برای این ستاد پیش‌بینی شده تا خدمات لازم برای زائرین مهیا شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: باید به اربعین به‌عنوان یک فرصت فوق‌العاده نگاه کنیم و باید ناب ترین استفاده را ببریم.

صفی یاری بابیان اینکه مردم باشعور خود به کربلا می‌روند، افزود: زنجان در سطح کشور به شهر شور و شعور حسینی مشهور است و افرادی که در موکب‌ها مسئول هستند بر تقویت معرفت افزایی توجه کنند.

وی ابراز کرد: طی چند سال اخیر داعش در بیخ گوشمان بوده ولی مانور اهل‌بیت در پیاده‌روی اتفاق افتاد و در این میان باید مسئولین موکب‌ها به بحث فرهنگی و مدیریت اهتمام بیشتری داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: در کمیته‌های ذیل ستاد به مسائل بهداشتی و امنیت زائرین برنامه‌ریزی‌شده است.

صفی یاری بر فضاسازی رسانه‌ای جهت جذب خیرین برای برگزاری پیاده روی اربعین تأکید کرد و گفت: صداوسیما برنامه ریزی لازم در این زمینه را انجام دهد و مکان هایی اعم از مساجد و مصلاها برای ثبت‌نام کمک‌های خیرین فراهم شود.

وی بابیان اینکه هفت اصل در فضای پیاده‌روی اربعین حاکم بر تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست ها و راهبردی ما است، ابراز کرد: اولین اصلی مهم که باید در برنامه‌ریزی‌ها موردتوجه قرار گیرد ترویج اصل اربعین، رعایت آداب اربعین، نظم و امنیت، رعایت قوانین کشور عراق، مدیریت انتظارت و توقعات، مردم محوری و تسهیل گری باید موردتوجه قرار گیرد و نگرش‌ها به فضای اربعین باید نگرش معرفت افزایی باشد.