پرداخت ناقص حقوق هیئت علمی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران / کم توجهی دانشگاه تهران به پردیس های اقماری

محمد جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مقرر شده بود سلف سرویس های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مکانیزه شوند و امکانات سلف سرویس پردیس کرج دانشگاه تهران تا سطح امکانات کوی دانشگاه ارتقا پیدا کند اما این تحول به دلیل کسری بودجه پردیس با تأخیر انجام می شود و ممکن است این تأخیر تا یک سال هم به طول بیانجامد.

وی با اشاره به اینکه اتاق های کوی دانشگاه - خوابگاه های واقع در امیرآباد - دارای سیستم شبکه ای هستند و هر اتاق آن یک یخچال دارد، گفت: امکاناتی که به کوی تعلق می گیرد تاکنون به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک واحد اقماری دانشگاه تهران تعلق نگرفته است.

دبیر شورای صنفی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه با تأکید بر اینکه کسری بودجه پردیس بیش از هر بخشی حوزه دانشجویی را تحت تأثیر قرار می دهد، یادآور شد: حقوق کارمندان پردیس از 10درصد حقوق برخی اساتیدی که مسئولیت اجرایی هم دارند کمتر است، بنابراین اقتضا می کند که برای حفظ رضایت شغلی نسبی در آنها بیشتر توجه شود.

وی با تأکید بر اینکه آتیه مناسبی برای اوضاع تغذیه دانشجویان پیش بینی نمی کند، افزود: سهمیه برنج و گوشت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نسبت به سال گذشته نصف شده است. سهمیه گوشت پردیس در سال گذشته 20 تن بوده اما در سال جاری تحصیلی 9 تن است.