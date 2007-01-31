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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۲۳

با توافق فدراسیون های فوتبال ایران و امارات؛

تیم فوتبال امید ایران به مصاف امارات می رود

تیم فوتبال امید ایران به مصاف امارات می رود

نخستین دیدار تدارکاتی تیم فوتبال امید کشورمان در راه المپیک پکن مقابل تیم فوتبال امید امارات برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال امید کشورمان که خود را برای حضور درمسابقات مقدماتی المپیک پکن آماده می کند ، روز 19 فوریه (30 بهمن) دردیداری تدارکاتی در شهردبی به مصاف تیم فوتبال امید امارات خواهد رفت.

کادرفنی تیم امید علاوه بر این چند دیدارتدارکاتی دیگر برای شبیه سازی حریفان تیم امید ازجمله دیداربا نیوزلند، کرواسی و کویت را نیز ازفدراسیون فوتبال درخواست کرده اند که کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال درحال رایزنی با این کشورهاست. 

تیم امید کشورمان در رقابتهای مقدماتی المپیک پکن با تیم های استرالیا، عربستان و اردن همگروه است که نخستین دیدار خود را در چارچوب این رقابتها روز چهارشنبه 28 فوریه (9 اسفند) مقابل تیم امید استرالیا در ورزشگاه آزادی تهران برگزارخواهد کرد.

کد مطلب 441765

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